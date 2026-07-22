Střídavá péče napříč státy? Pro děti může být nejlepším řešením, říká ombudsman

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  12:51aktualizováno  12:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

I neobvyklá střídavá péče ve dvou státech může být pro děti nejlepším řešením, pokud odpovídá jejich přání. K tomuto závěru dospěl dětský ombudsman Martin Beneš při posuzování případu sourozenců, kterým úřady i otec původně odmítali umožnit školní docházku ve dvou zemích. Dětský ombudsman o tom ve středu informoval na webu.

Spor v rodině se vyhrotil před nástupem dětí do první třídy. Zatímco v předškolním věku sourozenci bez problémů střídali zařízení v Česku i na Slovensku, před zahájením povinné školní docházky orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i jejich otec označili cestování za extrémně zatěžující a požadovali, aby děti chodily jen na jednu školu.

Sourozenci však měli jasno – chtěli v zavedeném režimu pokračovat, protože v obou zemích měli zázemí, kamarády i zájmové kroužky. Jejich matka s tlakem úřadů nesouhlasila a obrátila se na dětského ombudsmana.

Případ detailně prošetřil a dal za pravdu matce i dětem. OSPOD podle něj zpočátku dostatečně nezjišťoval, jaký je nejlepší zájem dětí.

Střídavá péče a změna zákona

Od ledna 2026, kdy se změnil zákon, nemohou soudy svěřit dítě do dřívější střídavé péče, ale rozhodují o rozsahu péče každého z rodičů. I tento režim však umožňuje, aby dítě navštěvovalo dvě školky či školy, je-li to v jeho zájmu.

„Každá rodina se nachází v jiné situaci. Z toho by měl OSPOD vycházet, když se snaží najít pro konkrétní dítě nejlepší možné řešení. Přitom by měl vzít v úvahu i názor dětí samotných, pokud jsou dost staré na to, aby dokázaly říct, co a proč si přejí. A v tomto případě se oba sourozenci vyjádřili jasně,“ uvedl k případu Martin Beneš.

Spor skončil kompromisem, ke kterému se nakonec přiklonil i OSPOD. Matka navrhla čtrnáctidenní intervaly střídavé péče s tím, že při pobytu na Slovensku zajistí dětem individuální vzdělávání, tedy domácí školu. Podle dětského ombudsmana tak po měsících sporů zvítězil přístup, který respektuje zájmy a přání dětí.

Souhlasíte se střídavou péčí dětí spojenou se vzděláváním ve dvou různých státech?

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Střídavá péče napříč státy? Pro děti může být nejlepším řešením, říká ombudsman

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