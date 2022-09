Střílet bobry? Většinou bez šance, škody z jejich působení jdou přitom do milionů

Ochránci přírody mají neocenitelného pomocníka, který pracuje pilně, odborně a zdarma. Je jím bobr evropský, jehož hráze nejen vracejí vodu do melioracemi vysušené krajiny. Jenže bobr to s pracovitostí mnohdy přežene a hráze buduje i tam, kde je to nežádoucí. Škody pak jdou do milionů korun ročně.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč