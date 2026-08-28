Stržená trolej na čas zastavila koridor z Prahy na Kolín, vlaky jezdily odklonem

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  7:19aktualizováno  7:19
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ilustrační snímek | foto: ČTK

Vlakem stržená trolej ve čtvrtek večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky - Poříčany. Dálkové vlaky jezdily odklonem přes Nymburk, mezi Kolínem a Poříčany vyjely náhradní autobusy. K úplnému obnovení provozu došlo v pátek v ranních hodinách.

O zastavení provozu informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka krátce po 20:00. „Během jízdy vlaku došlo ke stržení troleje. Vlaky budou vedeny odklonem přes Nymburk,“ napsal. Drážní hasiči podle něj evakuovali cestující z osobního vlaku, který uvízl v úseku bez napájení trolejí.

Pražské příměstské linky S1 jezdily podle webu Českých drah mezi Poříčany a Kolínem mimo všechny stanice a zastávky. „Je zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Kolín - Poříčany a zpět,“ uvedl dopravce. K obnovení provozu došlo v pátek kolem 6:00.

Událost měla vliv také na trať mezi Nymburkem a Poříčany. Namísto osobních vlaků zde také jezdily autobusy, aby se na trase vytvořil prostor pro odkloněné rychlíky.

Už odpoledne kolem 15:00 porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vlaky včetně rychlíků se podle webu Českých drah začaly zpožďovat až o deset minut. Toto omezení skončilo kolem 23:00.

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