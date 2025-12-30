Českem se v noci prohnala studená fronta, aspoň chvíli sněžilo

V noci na úterý přes území Česka přešla od severu studená fronta, která přinesla na většinu míst aspoň na chvíli sněžení nebo sněhové přeháňky. Komplikace přinesl v Krkonoších i na jihu Moravy. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje, že roztátý sníh může v průběhu dne vytvářet náledí. Opět by mělo sněžit na Silvestra.
Pracovnice technických služeb ve Zbýšově u Brna sype sůl na chodník (30. prosince 2025). | foto: ČTK

Sypací vůz ve Zbýšově u Brna (30. prosince 2025).
Situace po nočním sněžení ve Zbýšově u Brna (30. prosince 2025).
Situace po nočním sněžení ve Zbýšově u Brna - traktor s radlicí odhrnuje sníh z...
Autobus jede po zasněžené silnici ve Zbýšově u Brna (30. prosince 2025).
Povánoční sněhová nadílka však nebyla příliš velká, na většině míst napadlo vždy jen pár centimetrů sněhu. Na některých místech i po ránu nadále mrzne a sníh při teplotách pod bodem mrazu samovolně neodtává.

Další sněhové přeháňky se mohou postupně objevit i během dne. Podle meteorologů bude také větrno a ve vyšších polohách se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.

Již v průběhu noci na silnice vyjely sypače. Většina silnic v krajích je ráno již buď holá po chemickém posypu nebo na nich jsou zbytky sněhu po pluhování nebo rozbředlý sníh.

Silničáři kvůli nepříznivému počasí prodloužili o tři hodiny do deváté hodiny uzavírku silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov pro nákladní vozy nad 3,5 tuny.

Zejména na silnicích druhých tříd by si řidiči měli dát pozor na sníh na okrajích vozovky. Například v Olomouckém kraji by pak podle Ředitelství silnic a dálnic měli dbát zvýšené opatrnosti kvůli náledí.

V Jihomoravském kraji sníh a led zapříčinily nepravidelnost a zdržení u některých autobusových linek, uvedla na svém webu společnost Kordis JMK, která je koordinátorem krajské dopravy.

Teploty by se v Česku měly pohybovat od mínus třech stupňů do jednoho stupně nad nulou, na horách bude chladněji, od minus šesti do minus tří stupňů.

