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Studená fronta postupuje Českem, nese bouřky a nárazy větru. Léto se ještě vrátí

  14:10aktualizováno  14:10
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Studená fronta do Česka přináší přeháňky, bouřky a nárazový vítr. Snímek shelf cloudu z Hradce Králové

Studená fronta do Česka přináší přeháňky, bouřky a nárazový vítr. Snímek shelf cloudu z Hradce Králové | foto: FB Bouřkář CZ - Meteo a radar

Studená fronta do Česka přináší přeháňky, bouřky a nárazový vítr. Snímek shelf cloudu z Hradce Králové
Studená fronta do Česka přináší přeháňky, bouřky a nárazový vítr. Snímek shelf cloudu z Hradce Králové
Studená fronta do Česka přináší přeháňky, bouřky a nárazový vítr. Snímek shelf cloudu z Hradce Králové
Studená fronta do Česka přináší přeháňky, bouřky a nárazový vítr. Snímek shelf cloudu z Hradce Králové
54 fotografií
Studená fronta vstoupila ve středu dopoledne do Česka a do večera se v celé zemi ochladí o několik stupňů. Nejtepleji bude až do večera na Moravě, kde teploty ukážou i přes 30 stupňů Celsia. Přeháňky a bouřky budou místy silné, meteorologové čekají místy až 30 milimetrů srážek a vítr v nárazech až 70 kilometrů v hodině.

Fronta přešla přes nejzápadnější část Česka, zasáhla Ústecký, Karlovarský, Plzeňský kraj, část Středočeského a Jihočeského. Později odpoledne se přesune přes většinu Středočeského a Jihočeského kraje na Vysočinu a skoro celou Moravu.

Od jihozápadu se tak na většinu území rozšíří déšť, přeháňky, výjimečně i bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek od západu ubývat.

Nejsilnější srážky se podle prognózy meteorologů očekávají u Golčova Jeníkova a Pelhřimova, večer potom na Opavsku.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Za frontou se citelně ochladí. Zatímco v Čechách se budou nejvyšší odpolední teploty pohybovat kolem 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 32 °C a ochlazení přijde až večer. A s ním i silnější vítr, později odpoledne a večer na Moravě a ve Slezsku místy dosáhne v nárazech kolem 15 m/s (55 km/h), na jižní Moravě výjimečně až 20 m/s (70 km/h).

„Očekáváme do 15 milimetrů srážek, v jihovýchodní polovině území ojediněle až 30 milimetrů,“ uvádí meteorolog Martin Tomáš v aktuální předpovědi.

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54 fotografií

V noci na čtvrtek bude v Čechách chladno a na Moravě a ve Slezsku deštivo, ojediněle s bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a zejména v Čechách i ubývat oblačnost. Teploty spadnou k 11 až 6, na Moravě a ve Slezsku 14 až 10 stupňům.

Ve čtvrtek se na většině území citelně ochladí. Meteorologové předpovídají oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Odpolední maxima dosáhnou 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů, na horách bude kolem 13 °C.

V pátek bude na severozápadě až polojasno, jinde většinou zataženo a v jihovýchodní polovině území se vyskytne občasný déšť. Později odpoledne a večer budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na Moravě a ve Slezsku k 14 až 18 °C.

Sobota by měla být polojasná až oblačná, na východě bude zpočátku až zataženo, ale přeháňky se objeví jen výjimečně. Přes den teploty vystoupají k 20 až 24 stupňům, na severovýchodě k 19 °C.

„V neděli očekáváme převážně oblačné počasí, výjimečně s přeháňkami. Večer od západu až zataženo a v Čechách srážky místy,“ uvádí meteorolog František Šopko v předpovědi. Teploty se udrží mezi 19 až 24 stupni.

Začátek týdne přinese deštivější počasí. V pondělí bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky. Během dne bude od západu srážek i oblačnosti ubývat. Denní maxima dosáhnou 18 až 23 °C.

Od úterý do čtvrtka se ještě léto pokusí o krátký návrat. Bude polojasno až oblačno, ojediněle, ve středu místy se vyskytne déšť nebo přeháňky. V úterý a ve středu se na některá místa vrátí léto, teploty se budou pohybovat mezi 20 až 25 °C. Na čtvrtek už ale meteorologové předvídají 17 až 22 °C.

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