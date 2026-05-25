Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

Ředitel školy Radek Cícha potvrdil, že student zkolaboval v půl osmé ráno, ještě před zahájením zkoušek. Vystoupil z auta, ve kterém jela i jeho přítelkyně. S největší pravděpodobností vůz řídil.
„V podstatě hned poté si události všimla kolegyně, která parkovala vedle. Okamžitě zavolala záchranku, která zde byla asi do čtyř minut. A i když záchranáři bezprostředně zahájili resuscitaci a ta trvala asi dvacet minut, nepovedlo se studenta oživit,“ popsal.
Maturitní zkoušky pro dnešek odložili. „Zkušební den jsme zrušili s ohledem na emoční situaci ve třídě a na spolužáky. Úterní harmonogram jsme upravili tak, aby respektoval jejich duševní stav,“ zdůraznil.
„V upravené formě to nastavíme tak, abychom do konce týdne ten obor a tu danou třídu dozkoušeli,“ připomněl.
„Se studenty dnes pracovali nejen pedagogové, ale také psychologové, a to školní, tak intervenční tým z místní nemocnice. Soustředili se na psychologickou pomoc jak individuálně, tak i v rámci tříd. V tuto chvíli už jsou studenti doma,“ dodal.
Mluvčí jihočeských záchrářů Petra Kafková potvrdila zásah v Táboře. „V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt. Více se k události vyjadřovat nebudeme,“ řekla mluvčí záchranné služby Petra Kafková.