Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

  14:27aktualizováno  14:32
Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno před jednou ze školních budov ve městě, uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. Byl to student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel, který zkolaboval před maturitní zkouškou. Záchranářům se ho už nepodařilo oživit.
ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Ředitel školy Radek Cícha potvrdil, že student zkolaboval v půl osmé ráno, ještě před zahájením zkoušek. Vystoupil z auta, ve kterém jela i jeho přítelkyně. S největší pravděpodobností vůz řídil.

„V podstatě hned poté si události všimla kolegyně, která parkovala vedle. Okamžitě zavolala záchranku, která zde byla asi do čtyř minut. A i když záchranáři bezprostředně zahájili resuscitaci a ta trvala asi dvacet minut, nepovedlo se studenta oživit,“ popsal.

Maturitní zkoušky pro dnešek odložili. „Zkušební den jsme zrušili s ohledem na emoční situaci ve třídě a na spolužáky. Úterní harmonogram jsme upravili tak, aby respektoval jejich duševní stav,“ zdůraznil.

„V upravené formě to nastavíme tak, abychom do konce týdne ten obor a tu danou třídu dozkoušeli,“ připomněl.

„Se studenty dnes pracovali nejen pedagogové, ale také psychologové, a to školní, tak intervenční tým z místní nemocnice. Soustředili se na psychologickou pomoc jak individuálně, tak i v rámci tříd. V tuto chvíli už jsou studenti doma,“ dodal.

Mluvčí jihočeských záchrářů Petra Kafková potvrdila zásah v Táboře. „V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci z Tábora společně s lékařem u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt. Více se k události vyjadřovat nebudeme,“ řekla mluvčí záchranné služby Petra Kafková.

