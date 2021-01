Daňový pardon pro studenty pracující v nemocnicích a sociálních službách. Státu nemusí vracet část odměn

Brno Pracovní povinnost v době koronavirové pandemie byla citelným zásahem do základních práv studentů, za omezení jim náležela peněžní náhrada. Takový příjem je podle proděkana brněnské právnické fakulty Michala Radvana osvobozený od daně. Ministerstvo financí odpustí povinnost platit daň z příjmu studentům pracujícím v nemocnicích a sociálních službách. Pojistného se to ale netýká, není to v pravomoci MF.

Daněmi a odvody mediků nasazených v nemocnicích se bude zabývat Ústřední krizový štáb, tvrdí Hamáček Nemá být hrazeno ani sociální a zdravotní pojištění, uvedl specialista na daňové právo Radvan v nedělní tiskové zprávě Masarykovy univerzity.

Postavení studentů povolaných v rámci pracovní povinnosti jednotlivými kraji není stejné jako u zaměstnanců či dobrovolníků. „Pracovní povinnost je nedobrovolná, nejde o pracovněprávní vztah, který se uzavírá na principu dobrovolnosti, a také náhrada za tuto pracovní povinnost není dohodnutá smluvně. Proto na tento vztah nelze pohlížet stejně jako na standardní zaměstnanecký poměr,“ dodal Radvan.

Rektor univerzity Martin Bareš už v sobotu vyjádřil nesouhlas se změnou výkladu předpisů, kvůli níž musejí studenti povolaní v rámci pracovní povinnosti do nemocnic či sociálních zařízení z vyplacené náhrady nově odvést kromě daně z příjmu také sociální a zdravotní pojištění. Studenti tak mohou přijít až o třetinu svých příjmů.

Pracovní povinnost byla studentům opakovaně nařizována od jara roku 2020. Původní výklad státních orgánů však považoval vyplácené odměny za náhradu za vzniklou újmu, která je osvobozena od odvodů. Po 15. lednu budou počty nakažených kulminovat, řekl Prymula. Nemocnice budou podle něj pod ještě vyšší zátěží „Nejenže studenti, jimž byla nařízena pracovní povinnost, museli často vykonávat práce neodpovídající jejich kvalifikaci a navíc na úkor studia, ale nyní ještě kvůli neodůvodněné změně výkladu ze strany státních orgánů mohou přijít o část náhrady za práci, kterou věnovali na pomoc společnosti. Studenty nelze takto stále zneužívat,“ uvedl v neděli Bareš. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) připustil, že vládě unikla povinnost ohledně daní mediků nasazených v nemocnicích kvůli covidu-19. „Musí se to spravit a motivovat je,“ uvedl v neděli v diskusním pořadu České televize.

K pracovní povinnosti povolávaly studenty jednotlivé kraje, ty aktuálně zaujímají v této otázce rozdílné postoje. Jihomoravský kraj obesílá studenty vysvětlujícím dopisem s žádostí o doplnění potřebných údajů, povinné odvody ale za ně s pomocí ministerstva zdravotnictví uhradí. ‚Zátěž nemocnic je nesmírná’. Epidemie v Česku kvůli Vánocům zesílila, denně se nakazí přes 3000 seniorů Nejistotou ohledně daní a odvodů mediků nasazených v nemocnicích kvůli covidu-19 se bude zabývat na nejbližším jednání Ústřední krizový štáb. Na Twitteru to v sobotu napsal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Povinnost zaplatit z odměny za práci daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění podle serveru iDNES.cz vychází z nového výkladu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podle ministerstva financí daň reálně pokryje sleva pro studenty.