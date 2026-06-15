„Zachovejte poplatky, nepřevádějte financování České televize a rozhlasu pod každoroční politické vyjednávání,“ apeluje za studenty na vládní politiky mluvčí iniciativy Média nedáme! Tomáš Stráník.
„I když se financování přesune pod státní kasu, zaplatíme to zase jenom my, lidi,“ míní Stráník a dodává, že místo slibovaných úspor se Česko akorát více zadluží.
Podle organizátorů je dosavadní systém platby televizních a rozhlasových poplatků ideální, protože drží veřejnoprávní média mimo dosah státního rozpočtu. „Je zde riziko, že se výše podpory bude měnit v závislosti na aktuální politické vůli,“ napsal dále Stráník v prohlášení. Podle studentů má být případná změna financování výsledkem odborné debaty, ne ukvapeného politického rozhodnutí.
Studenti zároveň upozorňují, že nejde jen o samotný provoz institucí, ale především o jejich schopnost vysílat nezávisle, kontrolovat moc a vnášet do vysílání i menšinová témata. „Český rozhlas a Česká televize patří k několika málo místům, kde dostává prostor i nekomerční kultura,“ míní mluvčí iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc! Matyáš Erban.
Právě olomoučtí studenti započali před patnácti dny pochod do hlavního města, který završí pondělním setkáním s pražskými vysokoškoláky na happeningu s názvem „Vládo, wake up“.
Poslední masivní studentská demonstrace se uskutečnila 22. dubna. Do akce se tehdy zapojilo přes 220 středních i vysokých škol po celém Českem a do ulic vyšlo na 17 tisíc lidí.
Situaci však protesty nijak nezměnily a napětí kolem nového mediálního zákona naopak vygradovalo až v naplánovaní stávky zaměstnanců médií veřejné služby. Ta se uskuteční 22. června.
Na pondělní demonstraci očekávají pořadatelé účast zhruba tisíce lidí. „I když je tento čas pro mobilizaci méně vhodný (například z důvodu probíhajícího zkouškového období vysokoškoláků), je pro nás klíčové se sejít před Úřadem vlády právě v době jejího zasedání,“ odůvodnil pro iDNES.cz čas jejího konání Stráník.