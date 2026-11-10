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Iniciativa Vstávej, Techniko!, kterou založili zástupci z řad posluchačů Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, se odpoledne sešla v dejvickém kampusu. Dorazily tam stovky studentů. Od kampusu následně vyrazil pochod do centra Prahy. Mnozí studenti opět dorazili s čepicí Večerníčka.
Před čtvrtou hodinou odpoledne dorazili první studenti na náměstí Republiky. Připojí se k nim i odhadem dvě stovky studentů České zemědělské univerzity (ČZU), které se dnes sešly v pražském Suchdole. Obdobný program zvolili také studenti Vysoké školy ekonomické. Ti začali dnes hodinu a půl po poledni v prostorách budovy psát dopisy poslancům na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
„Jako studentstvo chceme žít ve společnosti, ve které můžeme svobodně čerpat ověřené a nezávislé informace. Chceme se vzdělávat, což bez informací nelze,“ uvedl k důvodům protestu Václav Holuša z iniciativy Vstávej, Techniko!.
Už v deset hodin začal program na Filozofické fakultě, mezi diskutujícími jsou i hosté z řad zaměstnanců České televize, Českého rozhlasu a dalších médií. Pozvání přijali například moderátoři Daniel Stach, Michal Kubal nebo Aleš Cibulka.
K akci, která vyvrcholí setkáním na náměstí Republiky, se připojila také Fakulta sociálních studií (FSV UK) a pražské umělecké vysoké školy. Do studentských protestů se zapojili lidé také v Brně, Ostravě, Olomouci, Pardubicích nebo ve Zlíně.
V Plzni se na Masarykově náměstí sešlo kolem 200 studentů medicíny a Západočeské univerzity. „Vláda rozhoduje bez ohledu na názor nás mladých,“ postěžovala si jedna ze studentek. Poplatky stejně budeme platit, ale s úrokem, zaznělo z davu. Podle studentů by po zrušení poplatků byla sebe reklama v rukou politiků. Na tamní demonstraci přišla také bývalá rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Budeme tady tak dlouho, dokud to bude třeba,“ řekla.
Čas zahájení demonstrace v 16:36 odkazuje na hlasování o vládním návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií, které se uskutečnilo 24. října v 4:36 hodin ráno. I toto časné ranní hlasování se stalo terčem kritiky.
Studenty podpořilo i předsednictvo České konference rektorů a některé školy na 10. listopadu vyhlásily rektorské volno. „Vysoké školy jsou přirozeným prostředím svobodné diskuse, kritického myšlení a občanské odpovědnosti. Je chvályhodné, že i současná generace mladých lidí není lhostejná k věcem veřejným,“ uvedl předseda konference Milan Pospíšil.
Protestující nesouhlasí s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, obávají se, že tento krok bude mít negativní dopad na nezávislé fungování médií veřejné služby. Vládní koalice však argumentuje tím, že podobný model financování zavedla už v minulosti řada demokratických zemí, a změnou tak chtějí pouze dostát svým předvolebním slibům a občanům ulevit od koncesionářských poplatků.