Do českých škol může přijít až 125 tisíc dětí z Ukrajiny, zatím jich nastoupilo 26 tisíc

Nejvíc uprchlíků pobývá v Praze, kde je ale míst ve školách dlouhodobě málo. Nejvíc volných kapacit měl v dubnu k dispozici Moravskoslezský kraj. „Strategická skupina překrývá data o volných ubytovacích kapacitách a kapacitách škol s volnými pracovními místy. Hledáme možnosti, jak maminkám nabídnout práci jinde a zároveň místo ve škole,“ uvedl Gazdík.

Denně podle něj v současné době přichází do ČR asi 1 500 uprchlíků, situace se ale může nečekaně změnit. „V září nebo v říjnu může přijít nová migrační vlna, na to také musíme být připraveni,“ dodal.

Do konce srpna schválila vláda již dříve na integraci běženců z Ruskem napadené Ukrajiny zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun. Podle vládního dokumentu o prioritách pro řešení uprchlické krize počítá kabinet s nutností integrace asi 125 000 dětí, jejichž začlenění do škol vyčíslil na 12,3 miliardy korun. Peníze se do srpna rozdělí na zařazení Ukrajinců do běžných tříd, fungování takzvaných adaptačních skupin a kurzy češtiny.

Na začátku dubna bylo v mateřských školách 3 310 ukrajinských dětí a 23 204 ve školách základních. Aktuální data sleduje podle Gazdíka ministerstvo vnitra.