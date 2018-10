Studenti v Ostravě podezírají děkana z cíleného rozkladu lékařské fakulty. Žádají o pomoc vládu

Ostrava Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) v otevřeném dopise požádali moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) a ostravského primátora Tomáše Macuru (ANO) o pomoc při řešení situace na fakultě. Kritizují kroky současného ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Evžena Machytky i nynějšího děkana fakulty Pavla Zonči, které podezírají z cíleného a plánovaného rozkladu fakulty.

Uvedla to v otevřeném dopise Studentská komora Akademického senátu LF OU. Primátor řekl, že už požádal o pomoc při řešení situace premiéra Andreje Babiše (ANO) i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Stejně tak oba představitele vlády na problém upozorňoval i hejtman.



Studenti také píšou, že bude-li to nutné, vyhlásí stávkovou pohotovost a případně vyjdou do ulic. Machytka stanul v čele nemocnice po únorovém odvolání někdejšího ředitele fakultní nemocnice a bývalého sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Od té doby skončili ve svých funkcích čtyři přednostové. K odvolání přednostů je nutný souhlas děkana fakulty, podle dostupných informací ředitele nemocnice v případě odvolání podpořil právě Zonča. Zonča se přitom do funkce děkana fakulty vrátil po sporech s vlastní školou až po rozhodnutí soudu, jeho mandát vyprší v říjnu.

Univerzita ho ve vedení fakulty nechce a s jeho počínáním nesouhlasí. Vztahy mezi fakultou a nemocnicí jsou tak aktuálně velmi napjaté.

Podle studentské komory jsou kroky ze strany vedení nemocnice velmi nestandardní a studenti je vnímají jako značné ohrožení dalšího fungování lékařské fakulty. V dopise podpořili i Arnošta Martínka, který ještě před několika týdny stál v čele fakulty. Kvůli dočasnému návratu Zonči, který opakovaně se svými podněty uspěl u soudu a vrátil se tak do funkce děkana, musel rektor Martínkovi omezit výkon funkce. Fakulta by jinak měla děkany dva, což není možné. Martínek je navíc jedním z odvolaných přednostů.

„Bohužel se nyní dostáváme do takové situace, kdy je vážně ohrožena budoucnost fakulty i nás studentů. Se strachem a bezmocí sledujeme, jak jsou naši mentoři, kterých si hluboce vážíme, postupně propouštěni z fakultní nemocnice pod taktovkou pana ředitele Evžena Machytky a pana docenta Pavla Zonči,“ uvedli v dopise studenti.

Ostravský primátor Macura řekl, že ke zmírnění napětí mezi fakultou a nemocnicí se snaží přispět již několik měsíců, ale zatím bezúspěšně. „Úsilí mé i dalších zúčastněných se však prozatím míjí účinkem, což jsem byl nucen si přiznat zvláště po nedávném odvolání přednosty porodnicko-gynekologické kliniky Ondřeje Šimetky. Pan ministr Vojtěch přijede do Ostravy tento pátek a budeme s ním tuto záležitost řešit,“ uvedl Macura.

Spolu s primátorem chce s ministrem jednat i hejtman. „Situace ve Fakultní nemocnici mě už delší dobu znepokojuje. Je potřeba znovu zdůraznit, že osobní zájmy každého z aktérů nesmí ani v náznaku převyšovat zájmy profesní,“ řekl Vondrák. Podle něj už před časem všem účastníkům nabízel mediaci sporů. Hejtman apeloval na vedení nemocnice, aby pečlivě zvažovalo veškerá svá rozhodnutí.