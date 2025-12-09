Studenti protestují proti Motoristům na ministerstvu. Mluví o paralýze resortu

Motoristé v čele ministerstva by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v České republice, řekl mluvčí iniciativy Michal Miesler.
V Praze na náměstí Jana Palacha začali lidé přicházet kolem poledne a posléze zaplnili téměř celé náměstí. Nad jejich hlavami byly vidět transparenty s nápisy například „DAMU proti Motoristům na MŽP“ nebo „zařaďte zpátečku“, někteří demonstrující při příchodu na náměstí skandovali.
Průvod studentů protestujících v Praze vyrazil kolem 13:00 ze zaplněného náměstí Jana Palacha na Hradčanské náměstí.
Protesty i v dalších městech
Protest se koná i v dalších městech v Česku, například v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě či Olomouci. Podle Mieslera se na akci bude podílet asi 40 měst.
Reportér iDNES.cz popsal, že v Brně u sochy Masaryka se sešly stovky studentů. Studenti podle reportéra vnímají situaci jako pohrdání oblastí životního prostředí a snahu ministerstvo, co nejvíce paralyzovat.
Skromná skupinka studentek a studenta z jedné třídy uměleckého oboru Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové rovněž přišla vyjádřit svůj nesouhlas se jmenováním Turka ministrem životního prostředí. Vzali si jeden transparent s heslem Motoristé přijíždí, my odcházíme.
„Nechceme někoho takového, aby nás reprezentoval. Náš banner se však vztahuje na všechny Motoristy. Nechceme ani Petra Macinku, u kterého je podezření, že plánuje na ministerstvu životního prostředí prosazovat zájmy konkrétních lidí, kteří ani nejsou součástí vlády,“ uvedla studentka Kristýna.
Ministrem životního prostředí by měl být podle jejích slov člověk, kterému skutečně jde o budoucnost.
„Jsme z jedné třídy a rozhodli jsme se, že podpoříme demonstrace a vyfotíme se spolu. Stojíme za rozhodnutím pana prezidenta, že Filipa Turka do vlády nejmenuje. Argumentace Turka, že jeho příspěvky jsou černý humor, je nesmysl. Takto se nemá vyjadřovat člověk, který chce být ministrem zahraničí nebo čehokoliv jiného,“ dodala studentka z Hradce Králové.
„Demonstrace je legitimní forma“
Přes stovku studentů se sešlo také před rektorátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby podpořili své kolegy v Praze. Jihočeští studenti vytýkají Motoristům nekompetentnost. Většinu příchozích tvořili středoškoláci, kteří dorazili na setkání z centra města.
„Bála jsem se, že tady budu tři lidi lidi a moje máma,“ přivítala příchozí studentka českobudějovického Gymnázia Jírovcova Klára Nováková. V proslovu ji následně vystřídal student Jáchym Dračka. Připomněl, že právě jmenovaný premiér Andrej Babiš prohlásil, že Turka ministrem životního prostředí nejmenuje.
„To nic nemění na protestech. Protože strana Motoristé sobě nepředstavila žádného relevantního kandidáta, a ministerstvo má stále připadnout jim. Demonstrace je legitimní forma dělání politiky. Máme právo se vyjádřit k tomu, co se děje, a není to tak, že máte odvolit a mlčet,“ dodal.
Demonstrující si na závěr zazpívali píseň Modlitba pro Martu, a asi po půl hodině poté se klidně rozešli.
Studenti jsou připraveni se sejít i příští týden, kdy má být ministr jmenován, a pokud by to byl právě někdo z Motoristů. „Je plánovaná potenciální stávka, detaily ale zatím nejsou jasné,“ potvrdil student Jáchym Dračka.
Dočasně pověřen Macinka
Předseda ANO Andrej Babiš po svém úterním jmenováním premiérem předal prezidentovi Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády bez nominanta Motoristů na ministra životního prostředí Turka.
Řízením resortu má být dočasně pověřen předseda Motoristů Macinka, který se má stát také ministrem zahraničí. Turek podle něj není na aktuálním seznamu kandidátů na ministry pouze kvůli zdravotní indispozici, Motoristé náhradu nehledají. Pavel má s nominací problém kvůli kontroverzím kolem Turkovy osoby.
Proti kandidátovi za Motoristy v čele ministerstva životního prostředí protestovaly v říjnu na Hradčanském náměstí tisíce lidí. Vzniklo také několik dopisů ze stran studentů, vědců a ekologických organizací.