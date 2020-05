Studenti z orlovského gymnázia budou navzdory karanténě připuštěni k maturitě. Zkoušku složí v jiné budově

Ostrava Studenti Gymnázia a Obchodní akademie z Orlové na Karvinsku, kterým kvůli karanténě související s koronavirovou nákazou jejich spolužačky hrozil odklad maturity, mohou ke zkouškám. Maturovat budou v samostatné budově.

Informaci České televize v neděli potvrdila vedoucí protiepidemického oddělení hygieniků v Karviné Andrea Lipjaková. Problémy na orlovské škole souvisejí s ohniskem hromadné nákazy na Dole Darkov těžební společnosti OKD v Karviné.

Pozitivní test na covid-19 měla jedna ze studentek posledního ročníku, do karantény tak muselo 11 jejích spolužáků a dva pedagogové. Studentům hrozilo, že kvůli povinné karanténě budou skládat zkoušku až na podzim. Od pondělí do středy se v ČR konají jednotné didaktické maturitní testy, pro který zákon stanovuje termíny.

„Škola má dvě budovy - gymnázium a obchodní akademii a ta obchodní akademie je úplně prázdná. Máme v karanténě 11 studentů a dva učitele a škola je schopna zajistit, že v té prázdné budově by byly pouze ty osoby v karanténě,“ uvedla Lipjaková. Studenti tak podle ní mohou didaktické testy složit.

Hygienici se na tomto postupu domluvili s ředitelem školy. Podle Lipjakové budou prostory posléze dezinfikovány, studenti budou muset mít roušky. „Vše bude uděláno za zpřísněných podmínek. Myslím si, že ty děti mají strašně těžkou situaci, protože od března nechodily do školy a teď se na maturitu připravovaly. Je to nestandardní postup, ale vyšli jsme jim vstříc,“ řekla Lipjaková. Podle ní by pro studenty bylo náročné maturovat až na podzim, zvláště když se na zkoušku nyní intenzivně chystali.

Na gymnáziu v Orlové zítra proběhnou písemné zkoušky z maturity i u studentů v karanténě. Podařilo se s KHS najít bezpečný způsob, jak to zajistit. Platí, co napsal pan náměstek Folwarczny: zdravý rozum zvítězil.  — Ivo Vondrak (@ivondrak) May 31, 2020

Zkoušky podle Lipjakové začnou v pondělí, kdy by měli ráno skládat zkoušku z matematiky dva studenti, odpoledne jich má přijít sedm na testy z angličtiny. V úterý bude všech 11 studentů skládat zkoušku z českého jazyka a dva ještě z ruštiny.

V souvislosti s ohniskem nákazy na Dole Darkov těžební společnosti OKD v Karviné přibyli od soboty čtyři lidé s onemocněním covid-19. Nemocných je nyní celkem 347 pracovníků dolu a jejich blízkých. Situace v ohnisku se tak podle hygieniků postupně zklidňuje.