Studentské koleje hlásí plno. V ‚drahé‘ Praze se zkouší nový model, zvýhodněné ubytování se seniory

Praha Mnoha čerstvým i stávajícím vysokoškolákům komplikuje studium otázka bydlení. Koleje nemají dostatečnou kapacitu. A nájmy, zejména v Praze, šplhají do astronomických výšek.

Dvacetiletá Dana přijela do Prahy před rokem z Kazachstánu studovat češtinu. Nejdřív žila ve sdíleném bytě v Praze 10, kde platila 6500 korun za samostatný pokoj. „Byla jsem tam čtyři měsíce, ale nájem byl moc vysoký, tak jsem požádala o kolej,“ říká. Místo ve dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením na Hlávkově koleji v centru města získala od ČVUT rychle, a to i přes to, že v době žádosti nebyla studentkou školy. Nájem platí oproti dřívějšku poloviční. Takové štěstí ovšem nemají zdaleka všichni studenti.

Koleje Univerzity Karlovy mají aktuálně přes 11 tisíc lůžek. Podle ředitele Kolejí a menz UK Jiřího Macouna tento rok poptávka značně převyšuje nabídku – o 10 až 15 %. Vyhovět všem žádostem o ubytování nejsou letos schopni ani na kolejích Vysoké školy ekonomické (VŠE). „V současné chvíli je poptávka vyšší než nabídka,“ uvedl Michal Šmíd ze správy účelových zařízení školy. O tom se přesvědčil i Jan, dvaadvacetiletý student Národohospodářské fakulty. „Koleje na VŠE už jsou plné, takže musím počkat, jestli se mi ozvou z kolejí ČVUT, ale jelikož nejsem student jejich fakulty, tak si myslím, že se na mě ani nedostane řada a asi si budu muset najít nějaký byt,“ myslí si. Podobné řešení čeká stovky dalších studentů. Například Česká zemědělská univerzita musela podle MF Dnes odmítnout 1200 lidí.

Zaměstnanci mají smůlu

Na některých kolejích letos nebude místo ani pro absolventy či zaměstnance. Na kolejích UK tvořili v loňském akademickém roce absolventi asi pět procent, zaměstnanci tam zpravidla nebydlí. „Tuto možnost využívají zejména hostující zahraniční vyučující nebo zahraniční výzkumní pracovníci. Celkový počet takto ubytovaných je ale marginální,“ sdělil serveru Lidovky.cz Macoun.

„Hostující vysokoškolské pedagogy ubytováváme jenom tehdy, pokud nám to umožňují kapacity v pokojích určených studentům doktorského studia. I tato kapacita bude v nadcházejícím roce zaplněna, takže žádné další zaměstnance VŠE ubytovávat nebudeme,“ říká Šmíd.

Problém s přeplněnými kolejemi se netýká jen hlavního města. „Aktuálně jsou všechna lůžka obsazena,“ hlásí Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity v Brně. Ještě větší převis poptávky eviduje Vysoké učení technické v Brně, které před nadcházejícím školním rokem nevyhovělo asi 700 žádostem.

„V současné době je, na rozdíl od let minulých, kapacita kolejí pro akademický rok 2019/2020 téměř vyčerpaná,“ ohlašuje i web kolejí olomoucké Univerzity Palackého. Zbývá jen několik dívčích pokojů. Studenti mohou jen doufat, že někdo rezervaci odřekne.

Strach ze studentů

Pokud na vysokoškoláky nezůstane místo na koleji, případně jestli dávají přednost většímu soukromí a pohodlí, poohlížejí se po bydlení na privátu. Studenti bývají zpravidla méně nároční na vybavení či stav bytu. A rozhodující je pro ně cena. Ta by neměla být vyšší než za kolej, radí majitelům realitní kancelář RE/MAX (na kolejích se za lůžko platí od 2500 do 7650 korun).

Nevýhodou pro pronajímatele může být u studentů například jejich neochota platit za měsíce, kdy mají prázdniny a v bytě nejsou. Pokud ale nechtějí o „svůj“ pokojík přijít, stejně ho musí platit i přes prázdniny, či za sebe na tuto dobu najít náhradu. Někteří pronajímatelé studenty nechtějí nejen kvůli strachu z pravidelnosti plateb nebo hlasitějšímu chování, ale i kvůli obav z poškození vybavení. To může ovšem vyřešit kauce hrazená při nástupu.

Ideální zájemce o pronájem ze strany studentů podle nejčastějších požadavků na facebookových skupinách nevlastní zvířata, nepořádá večírky, na víkendy jezdí domů a přes týden je často ve škole nebo na brigádě.

Jiný pohled na svět

V Česku se objevuje ještě jedna alternativa studentského bydlení – a to bydlení se seniory. Tento model objevili v západní Evropě a využívají ho třeba v Nizozemsku a Francii. Příkladu hodlají nově následovat v Praze 3.

Ve dvou domech s pečovatelskou službou nabídne radnice na rok vysokoškolákům k pronájmu byt za zvýhodněnou cenu. Studenti budou na oplátku se seniory strávit 30 hodin v měsíci. Pomohou jim s každodenními úkoly, doprovodí je k lékaři či na procházku. „Cílem je dát studentům příležitost dostupného bydlení, a zároveň nabídnout obyvatelům domovů pomoc či zajímavě strávený čas. Mladí studenti navíc mohou získat pohled na svět úplně jinýma očima,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení) pro Radniční noviny Prahy 3.

I když se v minulosti podobné nápady objevily v řadě českých měst, k plošnému rozšíření tohoto trendu zatím v tuzemsku nedošlo. Poslední možností pro studenty, kteří nebydlí daleko od školy, je dojíždění. To je finančně dostupnější díky slevě 75 % na jízdné, která platí od loňského září.