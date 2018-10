‚Stydím se a mám vztek.‘ Český generál odsoudil Zaorálkova slova o stažení z Afghánistánu

PRAHA Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) po sérii útoků na české vojáky v Afghánistánu prohlásil, že by Česko mělo spolu s NATO z Afghánistánu odejít. Většina politiků s bývalým šéfem ČSSD však nesouhlasí, přední představitelé armády v tom z vojenského hlediska také smysl nevidí. Na Facebooku na Zaorálkova slova reagoval na svém osobním účtu také generál Karel Řehka. Slova současného předsedy sněmovního zahraničního výboru označil za nuznost, ubohost a nízkost.

„Mluvčí Tálibánu by to neřekl lépe, než pan Zaorálek,“ začíná svůj příspěvek na sociální síti brigádní generál Karel Řehka, který momentálně působí v rámci sil NATO v pozici zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod, která sídlí v polském Elblagu. „Stydím se, stydím se, stydím se. Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost... To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana ČR,“ píše na svém privátním profilu Řehka.



Generál Karel Řehka.

Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro DVTV přirovnal působení aliančních sil v Afghánistánu k okupaci a řekl, že nechce vidět přijíždět další české vojáky domů v rakvích. Východiskem by proto podle něj bylo angažmá ukončit. Zaorálek přitom ještě v červnu hlasoval spolu s ČSSD pro navýšení počtu našich vojáků v Afghánistánu. A když byl čtyři roky ministrem zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), nijak se v - případném - stahování vojáků neangažoval.

„Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jen plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti! Tálibánu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále a že Češi jsou to správné slabé místo,“ rozčílil se Řehka.

Ke konci svého statusu Řehka ještě zkopíroval právní definici sabotáže a slova Lubomíra Zaorálka označil za „jasnou sabotáž“. Sám na dotaz serveru Lidovky.cz ale uvedl, že si je vědom, že trestněprávní klasifikace by se v tomto případě neuplatnila. Celý příspěvek ale chápe především jako vlastní názor, v pasáži o sabotáži prý narážel na morální rovinu.

Příspěvek, který byl nastaven jako soukromý, se brzy začal šířit. Sdílel ho například předseda správní rady neziskové organizace Evropské hodnoty Radko Hokovský či novinář Hospodářských novin Petr Honzejk. Na Twitteru se o něj podělil například předseda lidovců Pavel Bělobrádek.



„Nebudu fakt, že jsem to řekl, někde popírat. Proč bych to dělal? Řekl jsem to, je to tak. Za tím, co jsem řekl, si stojím. Nechci to ale v médiích komentovat, jako generál armády ani nemyslím, že bych měl,“ vysvětlil Řehka serveru Lidovky.cz.

Můj status byl osobní, nebylo to mediální ani politické gesto

Pro aktivní vojáky není veřejné vyjadřování k politickým otázkám běžné, podle českého generála se ale jednalo o soukromý účet. „Rád bych všechny ty reakce médií na můj příspěvek uvedl na pravou míru. Příspěvek byl zveřejněn jako soukromý na mém soukromém profilu. Nebyl to ani veřejný text, vidět ho mohli jen moji přátelé na Facebooku, maximálně jejich přátelé. Smysl toho příspěvku bylo dostat ho k mým přátelům, kteří jsou veřejně činí, abychom si řekli, že toto prostě není v pořádku. Chtěl jsem jim tlumočit svůj soukromý názor,“ odpověděl na telefonický dotaz serveru Lidovky.cz generál.

Brigádní generál Karel Řehka Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, absolvoval důstojnický kurz a kurz krizového řízení státu v Británii. Ještě jako plukovník velel 601. skupině speciálních sil. V letech 2014-2016 působil jako ředitel Ředitelství speciálních sil. V roce 2016 byl jmenován do funkce brigádního generála. Momentálně působí v rámci sil NATO v pozici zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod, která sídlí v polském Elblagu.



Ve svém statusu Řehka kritizuje podobné výroky, které pronesl Zaorálek, jako snadno čitelný signál našim spojencům, že na Čechy není spolehnutí a že se v horkých chvílí začneme sami rozkládat. Sám brigádní generál přiznává, že o našem zapojení v zahraničních misích je potřeba vést debatu, která je legitimní. Podle Řehky ale ne takovým způsobem a rozhodně ne teď.

„Dostal jsem spoustu nabídek na rozhovory, já jsem je ale odmítl. Mým cílem nebylo v roli generála Armády České republiky chodit do médií a něco sdělovat na adresu pana Zaorálka. Po jeho rozhovoru pro DVTV jsem ale cítil potřebu zareagovat na své osobním profilu v komunitě mých přátel,“ krátce vysvětlil Řehka serveru Lidovky.cz. Podle svých vlastních slov však chápe, že cokoliv umístěné na internet se může dostat do krevního řečiště mediální scény. Zdůrazňuje však, že na svém soukromém profilu vůbec jako český generál nevystupuje.

„Vůbec nechci hodnotit, jestli máme být někde nasazeni jako armáda, nebo nemáme. Jestli nějaká strategie funguje, nebo ne. To mi nepřísluší a v mém příspěvku to ani neřeším. V žádném případě se nejednalo o politické gesto,“ zdůraznil na dotaz serveru Lidovky.cz generál.

Bál jsem se o kamarády, ale je to práce, tak to chodí

Řehka působil v letech 2014 - 2016 jako šéf Ředitelství speciálních sil na Generálním štábu Armády České republiky. V roce 2011 byl také u zakládání nadačního fondu speciálních sil, který pomáhá zraněným veteránům i pozůstalým padlých vojáků. Sloužil také v Afghánistánu.

„Když zjistíte, že někde umírají vojáci, ať už naši nebo spojenců, takt to není nic veselého. Je to ale práce, dá se to čekat. Sám jsem v Afghánistánu byl několikrát, zažil jsem, když kolem mě umírali lidé. Je to pro mě emotivní, protože je mi to líto, podobně jako při jiných tragédiích. Stalo se to v okolí řady lidí, které znám. Je to osobní záležitost, bál jsem se, jestli to neodnesl nějaký můj kamarád. Ale svět se mi kvůli tomu nehroutí, ač je to smutné, vojáci ví, že to tak chodí,“ vysvětlil český generál.