Sucho je jim jedno, vytkl vládě Rakušan. Neválčete se zelenou ideologií, vyzval

Místo aby vláda přicházela s nějakými řešeními, s nějakým koncepčním pohledem, s nějakou vizí, strategií, přichází podle něj opačná věc, že se mají zrušit programy, která mají dotovat výzkumná centra pro klíčová environmentální témata jako jsou dopady změny klimatu a sucha.
„Sucho je jim jedno, lidé jsou jim jedno, je jim jedno to, jaké dopady klimatická krize už v téhle chvíli přináší,“ prohlásil po jednání stínové vlády STAN Rakušan, předseda v tuto chvíli nejsilnější opoziční formace podle aktuálních průzkumů.
„A já se ptám. V téhle době, kdy snad jenom Motoristé mohou pochybovat o tom, že existuje nějaká klimatická změna, vláda není schopna alokovat finanční prostředky do něčeho, co opravdu tady všichni potřebujeme? Protože záležitost vody, to není záležitost přeci jenom životního prostředí, ale je to otázka energetiky, bezpečnosti, potravinové soběstačnosti naší země a vůbec kvality života pro další generace. Nemůžeme se tvářit, že nic takového neexistuje,“ řekl na tiskové konferenci Vít Rakušan.
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