Sucho se prohlubuje, prognóza není příznivá. Letošní zima byla extrémně chudá na sníh

PRAHA Sucho trvá u nás tak dlouho, že už je skoro chápáno jako přirozená součást života. Jenže i sucho se vyvíjí. Přichází čím dál dřív a prohlubuje se. Letošní duben je na tom co se vláhy týče hůř než v předchozích dvou letech. Zkraje jara už museli na dvou místech republiky omezit odběr vody. Výška hladin v tocích je podprůměrná, na loukách i v lesích jsou požáry.

„V posledních šesti suchých letech přicházelo sucho v různých částech roku, převážně v létě; jaro bývalo relativně normální. Kdežto loni jsme výrazné sucho měli už na jaře a letošek se vyvíjí dost podobně. Začíná nezvykle brzy, navíc máme horší výchozí pozici,“ řekl pro Lidovky.cz bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd (CzechGlobe). Zatímco loňský rok spasil neobvykle deštivý květen, letos předpověď na počátek května vydatnější déšť neavizuje a pro příštích deset dní je prognóza velmi nepříznivá.

Co je však dle Trnky zásadní, je fakt, že jde už o několikáté sucho v řadě a zásoby vody v krajině jsou malé. „Letošní zima byla extrémně chudá na sníh, oproti roku 2018 ne tolik na srážky, byla však výrazně teplejší. Značnou část vody, jež by jinak zbyla do jara, krajina spotřebovala už v zimě. Vegetační sezona tak začíná s nízkou zásobou vody v půdě,“ dodává Trnka.



Zemědělské sucho ještě může odvrátit období nadprůměrných srážek, přičemž i v měnícím se klimatu nadále platí, že ve střední Evropě by bezsrážkové období nemělo trvat dlouhé měsíce. Na to, aby se doplnily podzemní vody a následně i vodní toky, je ale potřeba mnohem víc času. „Jediná podstatná rezerva vody, se kterou můžeme počítat, je nyní v povrchových nádržích,“ uvedl bioklimatolog.

Za posledních pět let máme deficit až 500 milimetrů srážek. Když se podle Trnky vezme v úvahu i to, o kolik stoupl výpar vody oproti obvyklým hodnotám, pak nám do dosažení vyrovnaného stavu za pět let chybí 800 litrů vody na metr čtvereční oproti obvyklým hodnotám. V jednotlivých regionech se přitom situace samozřejmě liší.

Obavy z dopadů pandemie

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je současný vývoj téměř katastrofický. V příštích dnech hodlá jím řízený resort představit, na jaká opatření dá letos peníze a kolik jich bude. Vesměs půjde o opatření, jež jsou známá z předchozích let. Finance by tak měly jít například na nové zdroje pitné vody v obcích. „Bavíme se nyní se Svazem měst a obcí o tom, jaký má současná koronavirová pandemie dopad na obce, protože platí, že mají méně peněz. Z toho plyne, že budou zvažovat, jaké investiční projekty jsou pro ně teď prioritní. My chceme, aby projekty, které se vážou na zadržení vody v krajině a další, neodkládaly, takže se jim budeme snažit pomoci,“ řekl webu Lidovky.cz Brabec.

Peníze by měly jít nadále i na program Dešťovka, a to jak pro majitele rodinných a bytových domů, kteří chtějí zachytávat a využívat dešťovou vodu, tak pro obce.

Ministr hodlá svolat Národní koalici boje proti suchu, kde kromě ministerstva životního prostředí také zástupci resortu zemědělství či pro místní rozvoj, vědci a zástupci organizací jako jsou třeba Svaz měst a obcí, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, Agrární komory či Povodí Vltavy.

„V plánech je i výstavba přehrad, kterou má na starosti ministerstvo zemědělství, a je to dobře. Problém je, že i ty menší budou hotové za sedm až deset let. My máme projekty, jež jsou hotové za pět až sedm měsíců, to jsou třeba nové zdroje pitné vody pro obce,“ řekl ministr. Dle něj už se realizovalo na 450 projektů na průzkum, posílení či vybudování nových zdrojů vody, na rekonstrukci nebo nové přivaděče pitné vody. Další stovky projektů prý mají následovat. „Jsou to rychlé projekty, na které máme peníze bez ohledu na to, co se nyní děje a je to pro nás priorita,“ slibuje ministr.

Server Intersucho, na němž se podílí i Trnka, má prognózu na příštích šest měsíců. Vychází ze statistiky posledních šedesáti let. Model ukazuje, jak je pravděpodobné, že při zopakování situace z předešlých let by podzemní vody byly dostatečně nasycené. „Ta pravděpodobnost nyní vychází pro nížiny v červenci mezi deseti až dvaceti procenty. Je to jen prognóza, ale dost toho o našich šancích na vodou požehnanou vegetační sezonu vypovídá,“ řekl Trnka.