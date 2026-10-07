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Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. U Vraného se může snížit minimální odtok

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  18:12aktualizováno  18:26
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Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
69 fotografií
Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, o jeho vyhlášení dnes rozhodla krajská komise pro sucho. Kvůli dlouhodobě nepříznivé hydrologické situaci umožnila snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu do 30. dubna příštího roku. Opatření má zpomalit pokles hladin na Slapské a případně i Orlické přehradě. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení.

Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Povodí Vltavy kvůli suchu už snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) svolala Komisi pro zvládání sucha a nedostatku vody Středočeského kraje na žádost státního podniku Povodí Vltavy. Kvůli suchu i předpovědím, které v nejbližší době nepředpokládají větší srážky, Povodí Vltavy požádalo o schválení mimořádné manipulace na Vraném spočívající v možném snížení minimálního odtoku. Účelem je zpomalení poklesu hladiny na Slapech a případně i Orlíku do doby, než se hydrologická situace díky srážkám zlepší.

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026)
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026)
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026)
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026)
69 fotografií

Komise zároveň projednala snížení minimálního zůstatkového průtoku vztahujícího se k povoleným odběrům vody na 20 metrů krychlových za sekundu. Povolené odběry zatím zůstávají bez omezení. V Praze-Chuchli musí být zachován průtok Vltavy nejméně 24 metrů krychlových za sekundu.

Kromě středočeské komise dnes zasedala také Komise pro zvládání sucha Plzeňského kraje. Prodloužila do 15. listopadu opatření vydané v srpnu týkající se minimálního zůstatkového průtoku v řece Otavě.

Hladina Slapské přehrady byla počátkem září na úrovni 269,3 metru nad mořem, do dnešního večera klesla na 263,3 metru. Nejvíc je úbytek vody patrný pod kamýckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Pokles hladiny místy odhalil bývalé jezy nebo stezky, po nichž před vznikem přehrady chodili koně tahající lodě.

Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně škeblí na obnažených březích přehrady. Dosud vrátili do vody přes 70 000 vzácných škeblí, do akce se zapojilo více než 520 dobrovolníků.

6. října 2026
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