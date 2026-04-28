Veřejná debata s občany se koná v podvečer v centru Prahy. Nadace, která setkání pořádá, se oficiálně věnuje studiu studené války a jejím dopadům na středoevropskou společnost.
Vystupující jsou odpůrci sudetoněmeckého sjezdu, který se letos poprvé koná v Česku. Bývalý český prezident Zeman o sjezdu před dvěma týdny řekl, že je urážkou piety Čechů, kteří položili život v boji s nacistickým Německem.
Stejného názoru je také Rajchl, který ve Sněmovně zastává post místopředsedy výboru pro obranu. Poslanec SPD označuje sjezd na českém území za akt lokajství vůči Bruselu a Evropské unii, v tomto ohledu rovněž kritizuje šéfa Sudetoněmeckého zemského spolku, bývalého europoslance Bernda Posselta.
Sudetoněmecký sjezd se letos uskuteční v rámci festivalu Meeting Brno, který trvá od 21. do 31. května. Setkání sudetských Němců přijede podpořit spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder.
Sjezd už před začátkem provázejí výrazné protesty. Nespokojení občané kvůli německé akci v dubnu zavítali na brněnské zastupitelstvo. Předseda SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura minulý týden prohlásil, že jeho hnutí navrhne usnesení, kterým by se Sněmovna distancovala od sjezdu v Brně. Premiér Andrej Babiš v únoru v Mnichově oznámil, že Česko bere chystaný sjezd jako občanskou iniciativu, a akce proto pro českou vládu zatím není tématem.
Brněnská primátorka Markéta Vaňková konání sjezdu podpořila. Zastupitelé sice následně neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale nekývli ani pro návrh na zrušení akce. Organizátoři z iniciativy Meeting Brno počítají s protesty proti festivalu a sjezdu, už nyní čelí i výhrůžkám.
Tamní SPD proti sjezdu svolalo demonstraci, která proběhne při zahájení festivalu na Moravském náměstí, protest zaštítili poslanci SPD Miroslav Ševčík, Radim Fiala a Lucie Šafránková. Pořadatelé festivalu naopak upozorňují na to, že SPD sympatizuje s německou politickou stranou Alternativa pro Německo, která by chtěla zrušit Benešovy dekrety, což ale brněnští protestující vyčítají právě sudetoněmeckému sdružení.
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.
Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.
14. dubna 2026