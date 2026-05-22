Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Setkání s názvem Hostina Brno u jednoho stolu se koná pod známou sochou markraběte Jošta. Dlouhá tabule se táhne symbolicky od parku na Moravském náměstí až k nohám Joštova koně.
„Nazýváme to oběd přátelství,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt.
Podává se klobása, pije se pivo i moravské víno. Na pódiu probíhají zkoušky souborů. Několik Němců a hostů mítinku se často dává do řeči s protestujícími, kteří vesměs jen stojí, případně předčítají jména padlých. Společnou řeč ale najít většinou nemohou a debaty končí urážkami.
Podle organizátorů si lidé lépe rozumějí i ve věcech, jež nejsou tak samozřejmé, když spolu sdílí místo, jídlo a hudbu. Dorazit mají i osobnosti, které se dlouhodobě snaží o dialog mezi Čechy a Němci.
„Už v devadesátých letech jsme dělali semináře a přednášky, na kterých se mladí Češi i Němci začali sbližovat s tímto tématem. Byla to setkání studentů s pamětníky a už tehdy ze všeho plynulo, že se musíme zejména dívat dopředu,“ sdělil jeden z účastníků setkání z Chebu. „Mysleli jsme si, že téma Benešových dekretů překonané,“ dodal potomek sudetských Němců odsunutých z Chebska.
Akce probíhá nedaleko Německého domu, který býval společenským centrem brněnských Němců, za nacistické okupace však sloužil jako sídlo nacistů. Pro české obyvatelstvo se proto stal symbolem okupace a v srpnu 1945 byl stržen.
Na náměstí před budovou Nejvyššího správního soudu jsou také protestující s českými a moravskými vlajkami a transparentem proti prolamování takzvaných Benešových dekretů. Přišla i žena s rudou vlajkou. Ranní protestní „Němá barikáda“ znovu roste, tentokrát ale na náměstí Svobody, kam ji organizátoři přemístili.
Program má skončit kolem 17. hodiny, poté se účastníci vydají průvodem do nedalekého Besedního domu, kde proběhne slavnostní večer spojený s předáváním Sudetoněmeckých kulturních cen.
I to může část kritiků považovat za kontroverzní symboliku. Besední dům totiž vznikl v 19. století jako centrum českého společenského života v tehdy převážně německém Brně.
21. května 2026