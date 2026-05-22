Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

  13:13aktualizováno  13:48
Desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Návštěvníci z Německa zde v lidových krojích předvádějí tradiční hudbu a tance nedaleko místa kde kdysi stával Německý dům. Akce bude pokračovat hostinou. Sešli se také protestující proti tomuto sjezdu.

Setkání s názvem Hostina Brno u jednoho stolu se koná pod známou sochou markraběte Jošta. Dlouhá tabule se táhne symbolicky od parku na Moravském náměstí až k nohám Joštova koně.

„Nazýváme to oběd přátelství,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt.

Podává se klobása, pije se pivo i moravské víno. Na pódiu probíhají zkoušky souborů. Několik Němců a hostů mítinku se často dává do řeči s protestujícími, kteří vesměs jen stojí, případně předčítají jména padlých. Společnou řeč ale najít většinou nemohou a debaty končí urážkami.

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno. Sudetští Němci se mísí s protestujícími přihlížejícími, vše však probíhá v klidu. (22. května 2026)
Program sudetských Němců pokračuje v pátek odpoledne tancem a hudbou na Moravském náměstí v centru Brna. Ve dvě hodiny má začít sousedská slavnost u dlouhého stolu pod širým nebem. (22. května 2026)
Podle organizátorů si lidé lépe rozumějí i ve věcech, jež nejsou tak samozřejmé, když spolu sdílí místo, jídlo a hudbu. Dorazit mají i osobnosti, které se dlouhodobě snaží o dialog mezi Čechy a Němci.

„Už v devadesátých letech jsme dělali semináře a přednášky, na kterých se mladí Češi i Němci začali sbližovat s tímto tématem. Byla to setkání studentů s pamětníky a už tehdy ze všeho plynulo, že se musíme zejména dívat dopředu,“ sdělil jeden z účastníků setkání z Chebu. „Mysleli jsme si, že téma Benešových dekretů překonané,“ dodal potomek sudetských Němců odsunutých z Chebska.

Ranní protestní „Němou barikádu“, kterou organizátoři na brněnském výstavišti rozebrali, vztyčili opět na náměstí Svobody.

Akce probíhá nedaleko Německého domu, který býval společenským centrem brněnských Němců, za nacistické okupace však sloužil jako sídlo nacistů. Pro české obyvatelstvo se proto stal symbolem okupace a v srpnu 1945 byl stržen.

Na náměstí před budovou Nejvyššího správního soudu jsou také protestující s českými a moravskými vlajkami a transparentem proti prolamování takzvaných Benešových dekretů. Přišla i žena s rudou vlajkou. Ranní protestní „Němá barikáda“ znovu roste, tentokrát ale na náměstí Svobody, kam ji organizátoři přemístili.

Program má skončit kolem 17. hodiny, poté se účastníci vydají průvodem do nedalekého Besedního domu, kde proběhne slavnostní večer spojený s předáváním Sudetoněmeckých kulturních cen.

I to může část kritiků považovat za kontroverzní symboliku. Besední dům totiž vznikl v 19. století jako centrum českého společenského života v tehdy převážně německém Brně.

21. května 2026
