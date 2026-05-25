Sudetští Němci uctili oběti okupace v Kounicových kolejích, dorazili také odpůrci

Podle organizátorů ze spolku Meeting Brno, na jehož pozvání se sudetoněmecký sjezd historicky poprvé v Česku pořádal, jsou Kounicovy koleje symbolem útlaku, násilí a zmařených životů.
Celkově jde o 1 300 zabitých za okupace na tomto místě. Mezi mrtvými byly často elity českého národa – odbojáři, lékaři, politici, sportovci, legionáři nebo umělci.
„Od května do září 1945 ale nastala odveta a za pouhých pár měsíců zde bylo 300 obětí z řad Němců,“ připomněl David Macek z Meetingu Brno s poznámkou, že náležitá připomínka těchto německých obětí zatím chybí.
Právě sem v pondělí vyrazil uctít památku také předák sudetských Němců Bernd Posselt. Zároveň se jednalo o oficiální závěr programu celého sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přítomní se postupně chodili uklonit k památníku obětí, někteří položili i květinu.
„Je to historický okamžik a je to dojemné. Těším se na to, že se budeme potkávat stále častěji na různých místech,“ prohlásila brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která si vysloužila potlesk.
„Nick Winton (syn zachránce židovských dětí Nicholase Wintona – pozn. red.) v novinách uvedl, že odpuštění neříká, že nikdo nebyl vinen. Ale že je to umění přijmout, že se to stalo a jít dál. Děkujeme, že jste přijali naši důvěru a vydali se na tak dalekou cestu za námi do Brna,“ pronesl Macek směrem k sudetským Němcům.
I zde se objevili odpůrci Posselta a jeho organizace s vlajkami a transparenty. Ti provázeli všechny veřejné akce, kde se od čtvrtečního zahájení sjezdu objevil.