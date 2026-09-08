Průzkum na Klatovsku nezjistil žádné látky používané jako chemické zbraně

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  16:31aktualizováno  16:31
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Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
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Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba yperit či sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem fosgen, uvedl v úterý na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

„Z výsledků prací vyplývá, že se v dané lokalitě nenacházejí látky historicky používané jako chemické zbraně,“ uvedl úřad. Místo přesto označil za významnou ekologickou zátěž.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v úterý řekl, že se ve zmíněném prostoru našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla.

Firma Dekonta byla pověřena průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. Státní úřad pro jadernou bezpečnost uvedl, že je o průběhu i výsledcích jejích průzkumných prací průběžně informován.

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