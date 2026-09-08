Průzkum na Klatovsku nezjistil žádné látky používané jako chemické zbraně

„Z výsledků prací vyplývá, že se v dané lokalitě nenacházejí látky historicky používané jako chemické zbraně,“ uvedl úřad. Místo přesto označil za významnou ekologickou zátěž.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v úterý řekl, že se ve zmíněném prostoru našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla.
Firma Dekonta byla pověřena průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. Státní úřad pro jadernou bezpečnost uvedl, že je o průběhu i výsledcích jejích průzkumných prací průběžně informován.