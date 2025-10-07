Nástupce zesnulé Dany Drábové vybere vláda z výběrového řízení

Dana Drábová, dlouholetá předsedkyně SÚJB, zemřela v pondělí po vážné nemoci. Bylo jí 64 let.
„Fungování úřadu je zajištěno v běžném režimu. Paní předsedkyně měla ustanoveného zástupce podle zákona o státní službě, ředitele sekce pro řízení a technickou podporu pana Michala Merxbauera, který plní při neobsazení této funkce odpovídající roli,“ řekl Kochánek.
Úřad zároveň předpokládá, že na nového předsedu bude vypsáno standardní výběrové řízení. „Podle atomového zákona předsedu úřadu jmenuje a odvolává vláda. Výběr, jmenování a odvolání předsedy se řídí zákonem o státní službě,“ řekl David Hluštík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.
Podporovala rozvoj české jaderné energetiky
Drábová byla předsedkyní SÚJB od listopadu 1999. Podporovala rozvoj české jaderné energetiky, tedy hlavně rozšíření jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Zastávala i řadu funkcí v mezinárodních organizacích.
V letech 2002 až 2004 a 2010 až 2012 byla členkou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), byla předsedkyní Západoevropské asociace jaderných dozorových orgánů (WENRA, 2006 až 2009).
Angažovala se rovněž v komunální politice, byla místostarostkou Pyšel na Benešovsku, krátce zasedala i v zastupitelstvu Středočeského kraje.
Drábová měla ale i kritiky, například z řad ekologů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB.