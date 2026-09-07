Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Do prostředí uniklo podle ministra Červeného nemalé množství nebezpečných látek během posledních tří let.
„Jo, jedná se o yperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. Fakt k tomu nechci říkat víc, protože zítra na ministerstvu obrany bude tisková konference,“ řekl večer čestný prezident Motoristů Filip Turek před jednáním koaliční rady.
Rozdíl mezi yperitem a fosgenem
Fosgen a yperit (hořčičný plyn) představují dvě nejznámější a nejničivější chemické zbraně první světové války. Ačkoliv obě látky působí na lidský organismus devastujícím způsobem, liší se svým chemickým složením, fyzikálními vlastnostmi a mechanismem účinku.
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že fosgen je dusivá látka útočící primárně na plíce, zatímco yperit je zpuchýřující látka, která leptá jakoukoliv tkáň, se kterou přijde do styku (kůži, oči i dýchací cesty).
Podle Turkova původního vyjádření má toxická látka unikat v oblasti Dobré Vody u Prášil, což je bývalý vojenský výcvikový prostor zrušený v roce 1991.
Po jednání koaliční rady se Filip Turek následně před novináři opravil, že se jedná o fosgen. Je to prudce jedovatý, bezbarvý a dusivý plyn, který má při nízkých koncentracích slabý zápach po zatuchlé slámě.
Podle Červeného o tom věděl jak bývalý náměstek ministerstva životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr životního prostředí za KDU-ČSL Petr Hladík. „Ale ministerstvo životního prostředí nijak nekonalo,“ prohlásil v pondělí Červený.
Hladík ČTK řekl, že by mělo jít o areál, který do revoluce spravovala armáda. „V roce 2020 se za bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce zjistilo, že by tam mělo něco být, načež byla v roce 2023 uskutečněna sanace, kterou zadávala Správa NP Šumava. O té jsem byl informován,“ řekl s tím, že je možné, že se tam objevilo něco nového, ale podle něj by takový materiál neměl pocházet z doby před sanací.
Ohledně situace v Národním parku Šumava bude podle ministra životního prostředí v úterý tisková konference na ministerstvu obrany, kde bude představen časový plán řešení situace.
„Okamžitě, jakmile jsem to zjistil, jsem o tom informoval premiéra Andreje Babiše a zadal rozbor těchto chemických látek na celém území. Místo je zabezpečené,“ řekl současný ministr životního prostředí.
Podle zjištění iDNES.cz nechal v roce 1933 Vojenský technický ústav zakopat u Hostivice několik stovek kilogramů bojových látek a ještě těsně po začátku německé okupace bylo na místo vylito dalších 100 kilogramů yperitu a 50 kilogramů otravné látky arsin. Mezi zbytky bojových chemických látek byly v roce 1940 nalezeny i ocelové lahve obsahující již patrně rozložený yperit.