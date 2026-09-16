Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Toxickým odpadem na Šumavě se začali zabývat kriminalisté

Autor: ,
  16:51aktualizováno  16:56
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných chemických látek. (16. září 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a...
Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných...
25 fotografií
Policie přijala kvůli kontaminované šumavské lokalitě trestní oznámení. Věc prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, informovala dnes policie na síti X.

Na místě v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku seve středu konala koordinační schůzka, na které zástupci armády, správy národního parku Šumava, parkoví hasiči či zástupci ministerstev obrany a životního prostředí hovořili o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Areál nepřetržitě hlídá policie.

„Nemůžeme vyloučit, že v průběhu trestního řízení může dojít ke změně právní kvalifikace. S ohledem na skutečnost, že trestní řízení je na samotném počátku a také s ohledem na jeho zdárný průběh, není prozatím možné uvést k této věci nic bližšího,“ řekla plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Neuvedla žádné podrobnosti o tom, kde ani kdo trestní oznámení podal. Podle neoficiálních informací ČTK to ale nebyl nikdo z vrcholných politiků.

Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných chemických látek. (16. září 2026)
Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru. (16. září 2026)
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku se sešli na místě nálezu chemických látek. Jednali o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Vlevo ředitel NP Šumava Pavel Hubený. (16. září 2026)
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku se sešli na místě nálezu chemických látek. Jednali o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. (16. září 2026)
25 fotografií

Sanaci v bývalém vojenském cvičišti, kde je podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, má provádět armáda, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.