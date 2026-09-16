Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

Autor: ,
  17:44aktualizováno  18:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Armáda ve středu na ženijní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku, uvedl odpoledne na síti X ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). V bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda dnes zároveň jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže.
Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru. (16. září 2026)
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku se sešli na místě nálezu chemických látek. Jednali o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Vlevo ředitel NP Šumava Pavel Hubený. (16. září 2026)
Zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku se sešli na místě nálezu chemických látek. Jednali o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. (16. září 2026)
Policisté hlídkují v lese u Prášil na Klatovsku v místě nálezu nebezpečných chemických látek. (16. září 2026)
25 fotografií

Novinářům to po skončení schůzky řekl ředitel národního parku Šumava Pavel Hubený. Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště, byla od rána auta armády, hasičů i několik civilních vozů, ještě dopoledne ale odjela.

O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Armáda měla podle úterního vyjádření náčelníka generálního štábu armády Miroslava Hlaváče dnes začít s průzkumem lokality v národním parku a poté oznámit další postup. „Bližší informace budou v následujících dnech,“ řekl dnes v Praze novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Mimo dvou desítek nasazených vojáků byli podle Zůny další v pohotovostním režimu, a v případě, že by na daném místě byli potřeba, tak by byli povoláni. Ministr obrany ve videu označil dnešní den za úspěšný. „Budeme pokračovat tak, abychom v pondělí na vládě mohli předložit návrh dalšího postupu k rozhodnutí. Bude to úkol náročný, dlouhodobý, ale určitě tento úkol splníme,“ dodal.

Hubený uvedl, že jednání mezi zástupci ministerstva obrany a ministerstva životního prostředí bylo konstruktivní a detailní. „Park je vždycky připravený spolupracovat, takže jsme si rozdělili úkoly, co kdo udělá v prvním kole a zase se budeme scházet,“ řekl. Park podle něj v první fázi zajistí cestu a vykácení plochy. Další podrobnosti o jednání nesdělil. Podle Červeného je prioritou co nejdříve odvézt sudy s chemikáliemi, mělo by to být ještě letos.

Prostor stále hlídá policie. „V zájmové lokalitě i nadále působí v nepřetržitém výkonu služby policisté, kteří zde provádí monitoring tohoto území a střeží jej před vstupem nepovolaných osob. Dnešního dne se, jako jeden z mnoha zainteresovaných subjektů, účastníme také koordinační schůzky k této věci,“ potvrdila jednání také plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Ministr Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Uvedl tehdy, že sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028.

Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila. Červený opakovaně obvinil vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo. Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila Klára Sovová, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku a je v současnosti akcionářkou společnosti. Dnes zopakoval, že firma dělala průzkum místa již před jeho vedením, navíc je podle něj Dekonta jedinou firmou v ČR s potřebnou licencí.

Babiš v pondělí uvedl, že armáda má skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. Chemické vojsko české armády reprezentuje především 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, který je součástí pozemních sil.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.