Novinářům to po skončení schůzky řekl ředitel národního parku Šumava Pavel Hubený. Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště, byla od rána auta armády, hasičů i několik civilních vozů, ještě dopoledne ale odjela.
O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Armáda měla podle úterního vyjádření náčelníka generálního štábu armády Miroslava Hlaváče dnes začít s průzkumem lokality v národním parku a poté oznámit další postup. „Bližší informace budou v následujících dnech,“ řekl dnes v Praze novinářům ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Mimo dvou desítek nasazených vojáků byli podle Zůny další v pohotovostním režimu, a v případě, že by na daném místě byli potřeba, tak by byli povoláni. Ministr obrany ve videu označil dnešní den za úspěšný. „Budeme pokračovat tak, abychom v pondělí na vládě mohli předložit návrh dalšího postupu k rozhodnutí. Bude to úkol náročný, dlouhodobý, ale určitě tento úkol splníme,“ dodal.
Hubený uvedl, že jednání mezi zástupci ministerstva obrany a ministerstva životního prostředí bylo konstruktivní a detailní. „Park je vždycky připravený spolupracovat, takže jsme si rozdělili úkoly, co kdo udělá v prvním kole a zase se budeme scházet,“ řekl. Park podle něj v první fázi zajistí cestu a vykácení plochy. Další podrobnosti o jednání nesdělil. Podle Červeného je prioritou co nejdříve odvézt sudy s chemikáliemi, mělo by to být ještě letos.
Prostor stále hlídá policie. „V zájmové lokalitě i nadále působí v nepřetržitém výkonu služby policisté, kteří zde provádí monitoring tohoto území a střeží jej před vstupem nepovolaných osob. Dnešního dne se, jako jeden z mnoha zainteresovaných subjektů, účastníme také koordinační schůzky k této věci,“ potvrdila jednání také plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Ministr Červený minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v NP Šumava je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Uvedl tehdy, že sanace za 192 milionů korun by měla začít příští pondělí a trvat do června 2028.
Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila. Červený opakovaně obvinil vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo. Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila Klára Sovová, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku a je v současnosti akcionářkou společnosti. Dnes zopakoval, že firma dělala průzkum místa již před jeho vedením, navíc je podle něj Dekonta jedinou firmou v ČR s potřebnou licencí.
Babiš v pondělí uvedl, že armáda má skvělou chemickou jednotku a zadaná zakázka ukáže, jak dovede být schopná a akční. Chemické vojsko české armády reprezentuje především 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, který je součástí pozemních sil.