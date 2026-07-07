Babišovo přivítání s Leyenovou, večeře lídrů. Jak vypadal první den summitu NATO

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  21:42aktualizováno  21:42
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Premiér Andrej Babiš se vítá s předsedkyní Evropské komise. (7. července 2026)

Premiér Andrej Babiš se vítá s předsedkyní Evropské komise. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na summit NATO do Ankary. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na summit NATO do Ankary. (7. července 2026)
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České i zahraniční delegace v úterý dorazily do turecké Ankary, kde začal summit NATO. Na místě jsou kromě české hlavy státu a představitelů vlády také světoví lídři včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, šéfa aliance Marka Rutteho nebo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podívejte se, jak vypadal první den summitu očima reportéra iDNES.cz i dalších světových fotoreportérů.

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