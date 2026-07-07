7. července 2026 21:42, aktualizováno 21:42
Babišovo přivítání s Leyenovou, večeře lídrů. Jak vypadal první den summitu NATO
České i zahraniční delegace v úterý dorazily do turecké Ankary, kde začal summit NATO. Na místě jsou kromě české hlavy státu a představitelů vlády také světoví lídři včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, šéfa aliance Marka Rutteho nebo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podívejte se, jak vypadal první den summitu očima reportéra iDNES.cz i dalších světových fotoreportérů.
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