Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

První tiskovou konferenci měl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ten řekl, že o účasti prezidenta Petra Pavla na úterní neformální večeři lídrů věděl. „Informaci jsme dostali. Že tam prezident bude, tak ať tam bude. To je v pořádku,“ uvedl ministr zahraničí.
Poznamenal, že řadu kroků prezidenta nechápe. „Myslím, že argumenty, které říkala vláda, jsou jasné a poměrně jednoduché. Nevím, co k tomu dál dodat,“ podotkl Macinka s tím, že nabídka pro Pavla byla taková, že může vést delegaci při příštím summitu.
Prezident Petr Pavel poté na summitu NATO uvedl, že ještě neví, jak bude večeře vypadat. V Ankaře už však stihl několik krátkých setkání. „Měl jsem již možnost se krátce setkat s ukrajinským prezidentem (Volodymyrem Zelenským) či předsedkyní Evropské komise (Ursulou von der Leyenovou),“ řekl Pavel.
Zelenskyj podle Pavla při krátkém setkání zopakoval důležitost muniční iniciativy. Prezident se poté ještě vyjádřil k neformální večeři. „Na večeři to bude neformální diskuze. Předpokládám, že to bude zase po stolech,“ podotkl.
Prezident také zmínil, že v mandátu, který dostal, našel několik drobných nekonzistencí. „Věřím, že se k tomu ještě vrátíme. Jsem rád, že tam zaznělo, že vláda považuje za nutné podporovat Ukrajinu ve všech aspektech a je připravena vydávat 2 procenta HPD na obranu,“ popsal Pavel. Podle něj tam všechna sdělení jsou.
„U každého je ale nějaké menší či větší ‚ale‘. Nemyslím si, že by byl velký prostor se na neformální večeři bavit o nějakých detailech. Předpokládám, že se budeme bavit o tom, jak se může vyvíjet konflikt na Ukrajině a jaká jsou jeho řešení,“ uvedl dále prezident.
Macinka na své tiskové konferenci ještě doplnil, že se v úterý zúčastní pracovní večeře ministrů zahraničí. Jednání podle něj bude tajné a bez mobilů. Jedním z témat má být Ukrajina. „Válka trvá dlouho. Všichni mluvíme o míru,“ dodal.
Vřelé přivítání Babiše
Premiér Andrej Babiš odjel z letiště na fórum obranného průmyslu. Zde se dočkal čestného místa. Během projevů totiž seděl v první řadě vedle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho či předsedkyně Evropské komise von der Leyenové. S tou se i vřele přivítal.
Na fórum zavítal i prezident Pavel. O své účasti mluvil před odletem na samotný summit. Prezident také ohledně svého programu řekl, že se zúčastní neformální večeře lídrů.
„Nemohl bych se tam dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta,“ uvedl prezident s tím, že se s Babišem nebude prát o místo u stolu. U jakého stolu bude sedět, se podle svých slov dozví až na místě.
Podle informací iDNES.cz se na večer, kam za českou delegaci míří premiér Babiš s manželkou Monikou, dostal díky dodatečným pozvánkám pro Austrálii nebo Jižní Koreu. K pozvánce mu nepomohl poradce Petr Kolář, ale vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina. „Je to silný lobbista, ale kdyby mu nepomohl český velvyslanec v Turecku, tak by se mu to nepovedlo,“ řekl iDNES.cz člověk z diplomacie.
Pavel také v úterý v rámci summitu NATO vystoupil na akci Mnichovské bezpečnostní konferenci. Ve svém projevu řekl, že je potřeba více investovat do obrany. Lidé si podle něj začínají uvědomovat, že je to investice i do jejich budoucnosti. „Česko má benefit, kdy je obklopeno spojenci, jelikož se nachází uprostřed Evropské unie a členy Aliance, což může vytvářet pocit falešné bezpečnosti,“ řekl Pavel.