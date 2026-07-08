„Pan premiér seděl u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksen a jejím manželem, bulharským premiérem Raděvem a jeho paní, prezidentem Zelenským a jeho paní a litevským prezidentem a jeho paní,“ nastínil před tiskovou konferencí premiéra mluvčí Martin Vodička.
Na příchod Andreje Babiše přitom čekala asi desítka českých novinářů. Původní ujišťování, že se vše hladce zvládne, protože na národní lídry chodí jen jejich novináři, se ale nakonec ukázalo jako liché. Desítky novinářů, kteří se do příchodové místnosti dostali před českou delegací, místnost neopouštěli a organizátoři odmítali další vpouštět dovnitř. A tak se skupinka čekajících českých novinářů do místnosti nakonec natlačila až na poslední chvíli.
„Hledal jsem vás,“ řekl hned v úvodu Babiš, který byl už témě na odchodu. Na deset minut se ale ještě zastavil. A v dobré náladě popsal zážitky ze včerejší večeře hlav států a vlád.
Upřesnil, že seděl vedle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkēvičse. „Vítali jsme se. Manželky se některé neviděly dlouho. Bylo to fajn. S Monikou jsme měli možnost mluvit s prezidentem Donaldem Trumpem. Ptali jsme se, kde má manželku Melanii. Prý jsou pro ni takové cesty na otočku únavné,“ popsal Babiš, který také vyzdvihl film Melanie.
„Prezident Trump je stále stejně příjemný. Na večeři jsme se bavili o jídle a fotbale,“ zdůraznil Babiš. Zároveň odmítl, že by se na večeři řešily výdaje na obranu.
„Mají podobné vztahy jako u nás“
S ukrajinským prezidentem Zelenským se prý Babiš bavil o jídle a také o tom, že má menu v bulharštině. „Bylo to o jídle, bylo to o všem možném, ale určitě to nebylo o výdajích na NATO,“ podotkl český premiér.
Zároveň uvedl, že mluvil i s polským prezidentem Karolem Nawrockim. „Ptal jsem se ho, kdy budeme mít velvyslance, protože tam mají podobné vztahy prezident a premiér jako u nás,“ doplnil Babiš.
Premiér také řekl, že s prezidentem Petrem Pavlem na večeři nemluvil. „Podali jsme si ruku, ale nemluvil jsem s ním,“ podotkl. Jinak dle svých slov mluvil se všemi.
Babiš poté mimo jiné dodal, že Česká republika letos nesplní závazek vydávat na obranné výdaje dvě procenta HDP.
S Babišem se jen pozdravili
Prezident Petr Pavel nakonec seděl u stolu mimo jiné s albánským a estonským premiérem, přičemž diskutovali o situaci na Balkáně či v Pobaltí.
Ještě před samotnou večeří měl Pavel bilaterální setkání například s finským prezidentem Alexanderem Stubbem či dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.
„Měl jsem možnost nejdéle mluvit s představitele Holandska, Belgie, Finska, Maďarska či Finka. Krátce i s dalšími. To hlavní, o čem jsme se bavili, jsou hlavní témata summitu. Tedy nejenom větší integrace evropského obranného průmyslu. Bavili jsme se také samozřejmě o výdajích na obranu nebo jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu,“ popsal ve středu ráno prezident.
Pavel doplnil, že se měl v úterý možnost jen krátce pozdravit s premiérem Babišem, když přicházeli na večeři. „Potom jsme každý debatoval s jinými lidmi, takže jsme se pak k sobě už nedostali,“ uvedl dále.
Na středeční tiskové konferenci také prezident mluvil o výdajích na obranu či obranném průmyslu. „Obranný průmysl má dlouhou tradici, a to už od první republiky. Česká republika nyní na tradici navázala, mnoho našich firem se prosazuje,“ uvedl prezident s tím, že české firmy však nemohou příliš konkurovat těm velkým.
Zároveň také promluvil o podpoře Ukrajiny. „Podpora Ukrajiny není o tom, zda máme, nebo nemáme, rádi Ukrajince. Je to o tom, že chceme, aby Evropa byla bezpečná a stabilní. A to nebude, pokud bude probíhat válka na Ukrajině a válka na Ukrajině neskončí tím, že si budeme přát mír. On tam sám od sebe nenastane,“ dodal český prezident.