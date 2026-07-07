7. července 2026 15:54, aktualizováno 15:54
OBRAZEM: Nejdříve Babiš s manželkou, pak Pavel. Jak české státníky vítali v Ankaře
Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Krátce po poledni přiletěl vládním speciálem také prezident Petr Pavel. Ministr zahraničí Petr Macinka už dříve avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu. Premiéra v Ankaře čekají obě hlavní akce – úterní neformální večeře i středeční jednání Severoatlantické rady.
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