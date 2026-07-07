OBRAZEM: Nejdříve Babiš s manželkou, pak Pavel. Jak české státníky vítali v Ankaře

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  15:54aktualizováno  15:54
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Českého prezidenta Petra Pavla přivítal na letišti Esenboga turecký ministr...

Českého prezidenta Petra Pavla přivítal na letišti Esenboga turecký ministr kultury a cestovního ruchu Mehmet Nuri Ersoy v souvislosti s jeho účastí na 36. summitu hlav států a vlád členských zemí NATO. (7. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Prezident Petr Pavel odletěl na summit NATO do Ankary. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš odlétá s manželkou Monikou na summit NATO. (7. července...
Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na summit NATO v Ankaře. (7. července 2026)
Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil s manželkou Monikou na summit NATO v Ankaře....
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Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Krátce po poledni přiletěl vládním speciálem také prezident Petr Pavel. Ministr zahraničí Petr Macinka už dříve avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu. Premiéra v Ankaře čekají obě hlavní akce – úterní neformální večeře i středeční jednání Severoatlantické rady.

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