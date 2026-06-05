Pavel, který se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti v Ankaře trvá. Má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí.
Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl a české výdaje na obranu by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet. Prezident v neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části.
Pavel podle Hradu Babiše o své účasti na jednání vlády informoval toto pondělí. Projednat chce účast ústavních činitelů na akcích mezinárodních organizací, tématem by tak vedle summitu NATO mohla být i účast na Valném shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku.
V posledních třech letech na něm Česko zastupoval Pavel, zúčastnil se tak pokaždé od nástupu do funkce. Dříve na něj za ČR jezdili i například ministři zahraničí, v letech 2019 a 2020 Česko zastupoval jako premiér Babiš.
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19. března 2026