Vláda rozetne složení delegace dva týdny před summitem NATO. Babiš řekl termín

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Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června, řekl před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí 8. června přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci k představení výhod třetího...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Petr Pavel se v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských států byli...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
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Pavel, který se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, na své účasti v Ankaře trvá. Má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí.

Babiš dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl a české výdaje na obranu by měl na summitu podle něho obhajovat kabinet. Prezident v neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části.

Kdo by se měl zúčastnit summitu NATO v Ankaře?

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Pavel podle Hradu Babiše o své účasti na jednání vlády informoval toto pondělí. Projednat chce účast ústavních činitelů na akcích mezinárodních organizací, tématem by tak vedle summitu NATO mohla být i účast na Valném shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku.

V posledních třech letech na něm Česko zastupoval Pavel, zúčastnil se tak pokaždé od nástupu do funkce. Dříve na něj za ČR jezdili i například ministři zahraničí, v letech 2019 a 2020 Česko zastupoval jako premiér Babiš.

19. března 2026
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