Sedne si do zadní řady. Cesta se zdraží o miliony, řekl Macinka k Pavlovi na summitu

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  15:41aktualizováno  15:41
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Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na oficiální návštěvě Maďarska zopakoval, že vedoucím české delegace na summitu NATO v Ankaře bude premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel. Macinka zároveň dodal, že kvůli rozhodnutí Ústavního soudu se celá akce prodražuje, jelikož z bezpečnostních důvodů poletí Pavel jiným letadlem než zbytek delegace.

„Tu povede Andrej Babiš,“ řekl ministr zahraničí. Posléze dodal, že na summitu je několik panelů a konferencí, kde bude moci prezident vystupovat. Nejedná se ale o hlavní akce v turecké Ankaře.

„Budou tam dvě hlavní události. Jedna bude neformální večeře, které se zúčastní premiér s manželkou,“ vysvětloval Macinka. „Druhý den je zasedání Severoatlantické rady, kde bude u hlavního stolu vedoucí delegace Andrej Babiš. Jsou tam asi čtyři místa ve druhé řadě pro členy delegace, takže jedno z nich obsadí pan prezident,“ dodal ministr zahraničí.

„Myslím, že žádné otazníky už tam nejsou, je všechno dáno,“ řekl Macinka na dotaz novinářů ohledně české delegace na summit NATO. „Tím, že nás Ústavní soud odsoudil k tomu, že i prezident musí být součástí té delegace, tak nás zároveň odsoudil k tomu, že musíme vypravit dvě letadla, nejen jedno,“ upřesnil Macinka a dodal, že důvodem jsou bezpečnostní opatření. Zároveň dodal, že tímto krokem se delegace prodraží o několik milionů korun.

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