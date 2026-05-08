Babiš se chová jako děcko, z politiky dělá divadlo, tepe Kupka premiéra kvůli Pavlovi

  10:16aktualizováno  10:27
Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel se na společném jednání neshodli na účasti hlavy státu na plánovaném summitu NATO. Opozice za to současnou vládu kritizuje. Podle šéfa ODS Martina Kupky vláda dělá ze zahraniční politiky předvolební divadlo.

„Ze zahraniční politiky se nedá dělat předvolební divadlo a z osobních účtů se nedá dělat státní zájem. Andrej Babiš se stále nevyrovnal s prohrou v prezidentských volbách a chová se teď jak malé děcko,“ napsal Kupka na dotaz iDNES.cz.

„Prezident České republiky není soupeř premiéra ani lídr opozice. Je vrchním velitelem ozbrojených sil a podle Ústavy zastupuje stát navenek. Bránit mu v účasti na důležitém summitu NATO je projev malosti, která poškozuje pověst České republiky u spojenců v době, kdy si to nemůžeme dovolit,“ dodal.

S kritikou se přidal také předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je neuvěřitelné, že prezidentovi republiky chce mluvit do pravomocí člověk, který nenajde na mapě Grónsko, a sekretář od Václava Klause. Podporuji cestu pana prezidenta na summit NATO. Jeho účast je v zájmu všech občanů ČR, vyjma Petra Macinky a Andreje Babiše,“ reagoval na výsledky schůzky.

Blokování účasti prezidenta na summitu NATO označil předseda Pirátů Zdeněk Hřib za další selhání Babišovy vlády. „Vláda nemá blokovat prezidenta ve výkonu jeho pravomocí - zvlášť u tak zásadní věci, jako je reprezentace Česka na summitu NATO. Působíme tak navenek slabě a rozhádaně,“ řekl. Bezpečnost země nemá podle něj být rukojmí politických sporů.

