8. července 2026 20:39, aktualizováno 20:39
Podání ruky s Trumpem, pohotový Zelenskyj. Jaký byl druhý den summitu
Dlouho očekávaný summit NATO v Ankaře ve středu skončil. Světoví lídři během hlavního jednání řešili výdaje na obranu, posílení bezpečnosti i pokračování pomoci napadené Ukrajině. Český premiér Andrej Babiš si před jednáním mimo jiné potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Klíčové momenty druhého dne summitu zachytil fotoreportér iDNES.cz i další světoví fotoreportéři.
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