Podání ruky s Trumpem, pohotový Zelenskyj. Jaký byl druhý den summitu

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  20:39aktualizováno  20:39
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Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump po společné fotografii...

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump po společné fotografii lídrů. (8. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci. (8. července 2026)
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...
Dánská premiérka Mette Frederiksenová na summitu NATO v Ankaře (8. července...
Světoví lídři na summitu NATO v Ankaře. Mezi nimi americký prezident Donald...
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Dlouho očekávaný summit NATO v Ankaře ve středu skončil. Světoví lídři během hlavního jednání řešili výdaje na obranu, posílení bezpečnosti i pokračování pomoci napadené Ukrajině. Český premiér Andrej Babiš si před jednáním mimo jiné potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Klíčové momenty druhého dne summitu zachytil fotoreportér iDNES.cz i další světoví fotoreportéři.
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