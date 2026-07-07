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Premiér také řekl, že bude mít několik jednání. Současně uvedl, že pro českou vládu je důležité, že se daří nábor vojáků. Babiš to uvedl v souvislosti ohledně výdajů na obranu.
Vláda podle něj chce příští rok navýšit rozpočet na obranu o 36 miliard korun. Poprvé by tak Česká republika splnila závazek 2 procenta HDP.
„Jsem samozřejmě zvědav na to, jak jednotlivé delegace budou mluvit o ukončení války na Ukrajině. Prezident Trump řekl, že udělá všechno proto, aby válka skončila,“ podotkl Babiš. Ohledně Trumpa ještě řekl, že neví, zda si ho bude americký prezident pamatovat.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poznamenal, že neví, jaký program bude mít v Ankaře prezident. „Myslím, že obsah summitu je daný. Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií,“ pronesl Macinka před odletem.
Prezident Pavel, který na akci míří na základě Ústavním soudem vydaného předběžného opatření, odletí dalším vládním speciálem zhruba po 8:30. Ještě předtím má zveřejnit, kdy se připojí k české delegaci a co bude v Ankaře dělat.
„Program ladíme v koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí a o jeho finální podobě, stejně jako o prioritách, budeme informovat na tiskovém briefingu před odletem,“ sdělil na dotaz iDNES.cz mluvčí Vojtěch Šeliga.
Ministr zahraničí Macinka už ale dříve avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu, byť je v Česku ústavní jedničkou. Jako člen české delegace, ovšem s odlišnými názory třeba na pomoc pro Ukrajinu, bude moct zasednout po boku ministrů.
Premiéra v Ankaře podle programu čekají obě hlavní akce – úterní neformální večeře i středeční jednání Severoatlantické rady. A také minimálně čtyři bilaterální schůzky. Potkat se má například se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. „Pak tam mám ještě setkání s nizozemským premiérem, slovinským premiérem nebo bulharským premiérem,“ vyjmenoval Babiš.
Ve vládou schválené sestavě vyrazí s premiérem na Summit NATO také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a vládní zmocněnec pro plnění závazků ČR vůči NATO Jakub Landovský. A samozřejmě také Babišova manželka Monika, která ministerského předsedu doprovodí na slavnostní večeři pro hlavy států a vlád pořádanou tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
Babiše v úterý kromě neformální večeře čeká také účast na fóru obranného průmyslu, což je jedna z předních akcí NATO věnovaná transatlantické obranné výrobě, investicím a inovacím.Potkávají se na ní nejen vysoce postavení představitelé aliance, ale i spojeneckých a partnerských zemí, lídři průmyslu a komunity odpovědné za rozvoj průmyslu. Diskutovat se tu budou nejnaléhavější otázky jako třeba výdaje na obranu.
Ty budou ústředním motivem i středečního jednání Severoatlantické rady. „Ano, údajně dostaneme sodu, nebo kartáč, za to, že neplníme,“ okomentoval to v nedělním videu na sociálních sítích premiér. Současná vláda jede na summit s tím, že patří mezi tři země (spolu se Slovinskem a Albánií), které nezvládly splnit metu dvou procent HDP na obranu. Dá se proto očekávat, že tím amerického prezidenta Donalda Trumpa moc nepotěší, východní křídlo NATO sousedící s Ruskem se snaží dodržovat dokonce závazek pěti procent.
Vyostřený spor o účast hlavy státu na summitu se táhne od doby nejmenování Filipa Turka (Motoristé) ministrem, tedy několik měsíců. Vygradoval už zmíněným předběžným opatřením Ústavního soudu, jenž neobvykle rychle rozhodl, že prezident má být součástí delegace. Výslovně v něm ale nestanovil, že má být vedoucím delegace. Naopak. Ústavní soud nezrušil vládní usnesení, podle něhož je jedničkou do Ankary právě premiér.
Ten v posledních dnech opakovaně zdůrazňuje, že si účast prezidenta nepřeje a obviňuje jej z účelového výkladu Ústavy. Babiš dokonce prohlásil, že cesta Pavla na summit NATO v Ankaře poškodí ČR v zahraničí. Prezident ho poté vyzval, aby buď podložil svá závažná tvrzení důkazy, nebo vzal svá slova zpět.
Summit NATO v Ankaře je plánované setkání hlav států a předsedů vlád členských států NATO. Letos by se na něm měly řešit už zmíněné výdaje na obranu, ale také návrh Německa poskytovat Ukrajině 70 miliard eur ročně, nebo vztahy mezi USA a evropskými spojenci.