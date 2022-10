Odstřelovači, lovci dronů, pancéřová auta. Jak bodyguardi na pražském megasummitu ochrání 50 světových VIP

Podobnou akci česká policie ještě nezažila, přípravy trvaly dva roky, podotýká ke čtvrteční a páteční akci Kaiser. Právě „jeho“ útvar koordinuje bezpečnost na dvoudenním megasummitu EU, kdy se do Prahy sjedou světoví lídři. Pražský hrad i ruzyňské letiště budou střežit odstřelovači, v záloze jsou i zásahové jednotky.

Celkem má ochranná služba na starost padesát VIP chráněných osob. „O politicích musíme vědět vše. Zjišťujeme si jejich koníčky i alergie,“ popisuje práci bodyguardů Kaiser.

Lidovky.cz: Ve čtvrtek a v pátek proběhnou v Praze dva vrcholné summity EU. Do metropole přiletí desítky světových lídrů. O jak mimořádnou akci jde?

Jde o masivní akci, která skutečně nemá v novodobé historii obdoby. Maximálně bych to přirovnal k pohřbu Václava Havla, tam ale státníci přijeli do Česka jen na jeden den. Máme celkem padesát VIP osob, mezi které se řadí premiéři a prezidenti jednotlivých zemí. Musíme je neustále chránit a zároveň zajistit Pražský hrad, kde se summity konají, a také hotely, kde chráněné osoby bydlí. Hotelů je celkem dvanáct.

Lidovky.cz: Jak budou zabezpečené?