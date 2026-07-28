Kybernetický útok ochromil Šumperk, provoz městského úřadu je omezený

„Z důvodu mimořádné technické události je provoz Městského úřadu Šumperk až do odvolání omezen. Město se stalo terčem kybernetického útoku,“ informovali ráno zástupci města na Facebooku.
Městský web alespoň na první pohled funguje normálně. „Na odstranění následků (útoku) intenzivně pracují odborníci společně s příslušnými institucemi. Prosíme občany o trpělivost a pochopení. O dalším vývoji a obnovení běžného provozu budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení,“ stojí dále v prohlášení města.
Podle tajemnice radnice Heleny Miterkové radnice prověřuje, zda došlo k úniku dat. První útoky zaznamenali odborníci na informační technologie již v pondělí večer, závady se ale plně projevily až v úterý ráno. Město událost nahlásilo Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB).
Cílem útoku byly podle Miterkové vnitřní systémy radnice a městská datová síť. „Napadené byly naše radniční servery, takže předmětem útoku patrně byla data,“ sdělila.
Policisté zatím případ nevyšetřují. „Neevidujeme oznámení žádného takového případu,“ řekla iDNES.cz dopoledne policejní mluvčí Miluše Zajícová.
„Městský úřad čelil kybernetickému útoku, z tohoto důvodu jsme mírně omezeni ve výkonu všech našich činností. Co se týče státních agend a výkonu státních agend, ty dotčené nejsou, omezení se týkají agend napojených na naše vnitřní systémy. V praxi to znamená, že některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě nebo na pokladně jsme schopni přijímat pouze platby v hotovosti. Omezená je i elektronická komunikace s úřadem,“ uvedla tajemnice.
Starosta Miroslav Adámek (ANO) řekl, že informace má pouze zprostředkovaně, neboť je na dovolené.
Rozsáhlému kybernetickému útoku čelila před lety také olomoucká radnice, hackeři napadli tamní datovou infrastrukturu v dubnu roku 2021. Útok vyřadil z provozu veškeré agendy, hackeři požadovali po úřadu za dešifrování napadaného systému vyplacení 100 tisíc dolarů (2,186 mil. Kč) ve virtuální měně.
Peníze od magistrátu nedostali. Provoz počítačové sítě byl ochromen několik týdnů. Kriminalisté sice zmapovali činnost pachatele a shromážděné indicie je zavedly do zahraničí, avšak zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě se jim nepodařilo.
Loni v červenci hackerský útok vyřadil z provozu městský úřad v Uničově na Olomoucku. Radnice jedenáctitisícového města byla po ataku na svoji počítačovou síť na několik dní uzavřena pro veřejnost, úředníci nemohli vydávat nové osobní, řidičské či cestovní doklady.