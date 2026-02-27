Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami

Oblíbená taxikářka v olomoucké nemocnici bojovala o život čtyři dny. V sobotu večer však celý Šumperk zasáhla smutná zpráva, žena zranění podlehla.
Na schodech před šumperským krematoriem se před začátkem obřadu sešlo přibližně pět desítek smutečních hostů.
Na parkoviště přijela auta různých taxislužeb, většina byla ozdobená dvěma barevnými stuhami v růžové a výrazně žluté. Reflexní pásky těchto barev měla na autě i zavražděná taxikářka. Shromáždění dlouhým troubením pozdravili i profesionální řidiči projíždějícího autobusu a nákladního vozidla.
„Nemám slov a je mi to líto. V taxislužbě podnikám už dvacet let a velice dobře jsem ji znal, stejně jako ostatní taxikáři tady. Nikdo jí neřekl jinak než Sluníčko,“ popsal pro iDNES.cz taxikář, který si nepřál uvést své jméno, jeho totožnost však redakce zná.
Policie kvůli pohřbu žádné komplikace v dopravě nečekala. „Když měli taxikáři před lety smutnou událost, také chtěli, abychom jim pohlídali křižovatky. Ale to my nesmíme. Městská policie může usměrňovat dopravu, nikoliv ji řídit. Státní policie nás o žádném požadavku na uzavření komunikace nebo omezení provozu neinformovala,“ řekl ředitel šumperských strážníků Martin Pelnář.
Na obřad šel se starostou Šumperku Miroslavem Adámkem (ANO). „On tam má mít i projev. Paní jsme znali, měla štafl naproti radnici u nádraží, potkávali jsme se. Nijak speciálně jsme však přípravy ani dohled nad pohřbem neřešili a oficiálně o výjezdu taxikářů ani nevíme,“ sdělil před pohřbem ředitel městské policie.
Čtyřiačtyřicetiletá taxikářka z Rapotína zemřela poté, co ji pachatel minulé úterý v jejím voze bez varování bodl nožem do krku. Poté ji vyvlekl z auta a ujížděl v něm pryč.
V obci Šumvald se pustil do zběsilé honičky s policií a při rychlosti přes 140 kilometrů v hodině záměrně naboural do protijedoucí octavie. Podle kriminalistů se tak chtěl zabít. Z nehody však vyvázl bez vážnějších zranění.
Nyní čelí obvinění z vraždy a pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Soud ho poslal do vazby.
Sbírka na pomoc rodině
Starosta Adámek uvedl, že město je rozhodnuté připojit se ke sbírce na pomoc rodině zemřelé taxikářky. Žena byla matkou tří dětí.
Podle něj se také radnice bude ještě intentivněji zabývat zvýšením bezpečnosti. Zástupci města jednali i s taxikářskou komunitou.
„Měla na nás několik požadavků. Navrhli jsme jim systém Red Alert, to znamená tlačítko v mobilu na přivolání okamžité pomoci, funguje to i na lokacích GPS. Hned je vidět, kde se auto nachází. Výhodou takového hlášení je, že nejde jen na dispečink, ale ví o něm každá hlídka a případný zásah je otázka pár minut,“ vysvětlil starosta. Systém už je upravený, město nechalo vytvořit nový modul pro taxislužbu.
„Dalším požadavkem je školení, jak zvládat agresivního klienta. K tomu jsme se také přihlásili. S městskou policií a lektory, s nimiž spolupracujeme, bychom to pro ně zajistili na náklady města,“ dodal Adámek.
„Bezpečnost není jednorázové opatření. Je to proces a my na něm aktivně pracujeme,“ podotkl starosta.
Věří, že spolupráce pomůže zlepšit současnou náladu ve městě, kdy mají logicky lidé z taxislužeb i obyvatelé obavy. „Takovým případům se nevyhneme, byl to exces, který se může stát kdekoli. Nebyl to žádný čin, kterému by se dalo úplně předejít, ale jde o vytvoření pocitu aspoň elementárního bezpečí. Aby i taxikáři cítili, že mají nějakou jistotu a partnera, který dokáže rychle a aktivně zasáhnout,“ doplnil starosta s odkazem na městskou policii.
|
19. února 2026