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VIDEO: Muži vezli 34 kilogramů kratomu. Koupili jsme ho přes Telegram, tvrdí

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  18:05aktualizováno  18:05
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Více než tři desítky kilogramů kratomu zadrželi celníci při kontrole osobního auta poblíž Šumperku. Nyní zjišťují okolnosti toho, jak k nákladu dvoučlenná posádka přišla a zda nedošlo k porušení zákona.

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„Celníci během kontroly nalezli ve voze větší množství balení obsahujících rostlinnou látku. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že látku zakoupili prostřednictvím aplikace Telegram v Brně,“ uvedl David Kubenz, mluvčí Celního úřadu v Ostravě, jehož pracovníci kontrolu provedli.

„Vzhledem k množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kilogramů zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení,“ dodal.

Kratom a kratomový extrakt jsou od listopadu 2025 zařazeny mezi psychomodulační látky. Jejich výroba, dovoz, distribuce a prodej jsou tak zákonem regulovány a podnikatelé musí mít příslušné oprávnění a povolení ministerstva zdravotnictví.

„Samotné držení legálně zakoupeného kratomu pro osobní potřebu není automaticky protiprávní. Vždy se však posuzuje množství, původ látky, účel jejího nabytí a další okolnosti případu,“ nastínil Kubenz.

Pokud by se ukázalo, že dvojice převážející náklad porušila zákon, může jí za trestný čin neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou hrozit v krajním případě až dva roky vězení.

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