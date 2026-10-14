„Celníci během kontroly nalezli ve voze větší množství balení obsahujících rostlinnou látku. Řidič a spolujezdec české národnosti uvedli, že látku zakoupili prostřednictvím aplikace Telegram v Brně,“ uvedl David Kubenz, mluvčí Celního úřadu v Ostravě, jehož pracovníci kontrolu provedli.
„Vzhledem k množství převáženého kratomu a okolnostem jeho pořízení celníci všech 34 kilogramů zadrželi. Případem se dále zabývají orgány činné v trestním řízení,“ dodal.
Kratom a kratomový extrakt jsou od listopadu 2025 zařazeny mezi psychomodulační látky. Jejich výroba, dovoz, distribuce a prodej jsou tak zákonem regulovány a podnikatelé musí mít příslušné oprávnění a povolení ministerstva zdravotnictví.
„Samotné držení legálně zakoupeného kratomu pro osobní potřebu není automaticky protiprávní. Vždy se však posuzuje množství, původ látky, účel jejího nabytí a další okolnosti případu,“ nastínil Kubenz.
Pokud by se ukázalo, že dvojice převážející náklad porušila zákon, může jí za trestný čin neoprávněného nakládání s psychomodulační látkou hrozit v krajním případě až dva roky vězení.