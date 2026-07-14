První projevy extrémního počasí. Na Příbramsku se objevila supercela

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  17:32aktualizováno  17:32
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Supercela na Příbramsku (14. července 2026)

Supercela na Příbramsku (14. července 2026) | foto: Český hydrometeorologický ústav

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Varování meteorologů před extrémním počasím, které v úterý zasáhne Českou republiku, začíná nabírat jasných obrysů. Zhruba ve čtyři hodiny odpoledne se výraznější supercela objevila na Příbramsku. Nejen zde tak Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozorňuje na nebezpečí způsobené zejména výskytem krup.

„První výraznější supercela dnešního dne, aktuálně na Příbramsku,“ uvedl v příspěvku na svém facebookovém profilu ČHMÚ. Jeho pracovníci varují zejména před kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů a dále informují, že supercela postupuje aktuálně mírně odlišně než ostatní bouřky k jihovýchodu.

Podle ČHMÚ se výraznější bouřky momentálně vyskytují také na linii konvergence (tedy sbíhavosti proudění) od území Brd po střední Čechy, přičemž sahají až na sever Vysočiny.

„Bouřky zatím nejsou vertikálně příliš výrazné,“ komentují situaci dále meteorologové, kteří však současně upozorňují, že jejich další vývoj očekávají v následujících hodinách, zejména na jih a jihovýchod od stávajících bouřkových linií.

„V jižních oblastech území je sušší vzduch a vyšší teploty, což skýtá větší potenciál pro nárazy větru i lokální downbursty,“ popsal situaci ČHMÚ.

Bouřky začaly vznikat již krátce po poledni zejména v oblasti Krkonoš a na Broumovsku. Výrazné bouřky okolo 14. hodiny zaznamenali meteorologové také v oblasti Orlických hor. Podle jejich předpovědi mají bouřky v pozdějších hodinách v Čechách sílit a přesouvat se posléze budou na Moravu a do části Slezska.

Podle předpovědi ČHMÚ však stále platí, že by se extrémní počasí mohlo naopak pravděpodobně vyhnout Ústeckému a Karlovarskému kraji, kde se vyskytnou pouze srážky a patrný bude i pokles teplot.

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