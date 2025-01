V „superdávce“ ještě nastanou změny, shodu nenajdou ani vládní poslanci

Vládní plán však nabírá zpoždění. Ačkoli se nad návrhem měli poslanci už dnes sejít ke druhému čtení na plénu Sněmovny, z programu novinka vypadla. Ani v samotné koalici nepanuje shoda. Dokonce mají výhrady i někteří lidovci.

„Například sankční doba, po kterou má být člověk vyřazený z evidence žadatelů o zaměstnání, je navržená na půl roku. Přijde mi to jako poměrně drakonické opatření, ráda bych to dotáhla na tři měsíce,“ zmiňuje lidovecká poslankyně Marie Jílková.

Výhrady má i k výpočtům, s nimiž ministerstvo přišlo. „Zaráželo mě, že uvažované nájmy (pro výpočet dávky na bydlení) byly poměrně nízké oproti tomu, co znám a v čem sama žiji,“ dodává Jílková.

Podobně mluví i její kolegyně z výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Právě výbor další jednání maximálně do 5. února zablokoval, aby si ministerstvo s experty i politiky vyjasnilo problematické pasáže.

„Chceme, aby to opravdu fungovalo. Tedy že lidé vyvinou pracovní aktivitu, a abychom více cílili dávky na ty, kteří to potřebují. Ale abychom zároveň zamezili obchodům s chudobou, aby se z příspěvků od státu nedělal byznys šroubováním nájmů. A k tomu potřebujeme reálná data,“ míní Pivoňka Vaňková.

Problémů je ale víc. Například analytici z agentury PAQ Research upozorňují, že lidé v oddlužení ztratí motivaci k práci mimo šedou ekonomiku, protože se jim z vyššího výdělku více peněz „ukousne“, zatímco dávka se jim sníží.

„Nejchudší domácnosti mají také menší podporu na děti, 500 korun místo tisícovky, což nedává smysl z hlediska redukce chudoby. Zároveň dochází k vynulování podpory při případných penalizacích místo jejího zkrácení. Obojí jde i proti deklarovanému cíli motivace ve vzdělávání,“ vypočítává analytik Daniel Prokop s narážkou na to, že pokud rodiče nebudou posílat děti do školy, přijdou o přídavek na dítě.

„Víc škody než užitku“

S výtkami není pozadu ani opozice. Lucie Šafránková (SPD) podala více než desítku pozměňovacích návrhů. „Jako nesmyslné vnímám, že pracující mamince samoživitelce se sníží dávka po sedmých narozeninách dítěte. Ve skupině zranitelných nemá ministerstvo započítané ani zdravotně postižené lidi ve všech stupních,“ kritizuje.

Své připomínky sestavuje také hnutí ANO. Poslankyně Lenka Dražilová poznamenává, že ne všechno v reformě je ze zásady špatně. „Také jsme pro to, aby se rozdávání dávek značně omezilo. Ale nechceme, aby to negativně postihlo třeba mladé rodiny. Vzorové příklady nás zatím moc nepřesvědčily. Tak zásadní změna si žádá detailní diskusi,“ apeluje Dražilová.

A to přitom poslance čekají ještě dvě čtení, pak musí návrh projednat senátoři a do konce června podepsat prezident. „Je to opravdu hrozně narychlo. Ve chvíli, kdy to nebude dobře nastavené, můžeme udělat mnohem víc škody než užitku,“ varuje Jílková.

Ministr Jurečka v neděli v ČT připustil, že odklad nastat může. „Děláme vše pro to, abychom (červencový) termín dokázali stihnout. Kdyby se to mělo posunovat, tak se to posune po kvartálech,“ prohlásil Jurečka.

Zároveň tvrdí, že připomínky expertů slyší a vnímá. A některé sporné body i na jejich základě chce upravit. Třeba rozšířit okruh zranitelných osob a zajistit, aby se podpora dostala k více lidem. Další kompromisy však „už moc dělat nechce“, aby se nevytratil podle něj hlavní princip.