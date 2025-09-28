Jde o to neposunout se na východ, tvrdí Fiala. Země musí růst, říká Havlíček

„Chceme, aby se tu lidem žilo lépe,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Šéfka komunistů Kateřina Konečná, která zastupuje v debatě hnutí Stačilo!, řekla že chce, aby Česko bylo zpátky suverénní zemí, kde nebudou žít miliony lidí na hranici chudoby.
„Idelní česko hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a nezadlužuje se,“ řekl předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
Předseda SPD Tomio Okamio Okamura uvedl, že mu jde o zemi, kde bude levnější energie a levnější, kvalitní potraviny, vyslovil se proti přílivu nelegálních migrantů a řekl, že chce revize povolení pobytu všech Ukrajinců v Česku.
Podle šéfa STAN Víta Rakušana jde o to, zda bude ve Sněmovně 101 demokratů nebo 101 zástupců strachu.
Fiala chce vládu na současném půdorysu, Havlíček škrtl vládní strany, za nimiž jsou aféry
I premiér Fiala míní, že po volbách jde buď vznikne vláda na současném půdorysu nebo koalice ANO, SPD a komunistů.
Místopředseda ANO Havlíček vyloučil povolební spolupráci se současnými vládními stranami, za které jsou aféry jako Dozimetr či kauza bitcoinů. Škrtl tak spolupráci s koalicí SPOLU i se hnutím STAN.
Volby do Sněmovny by podle v neděli zveřejněného volebního modelu STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, ale k většině v dolní komoře parlamentu a ke složení vlády by potřebovalo dohodu s SPD a dalším opozičním uskupením, nebo s koalicí SPOLU, která je jejím hlavním soupeřem.
Podle v sobotu zveřejněného průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent hlasů a udržuje si náskok před SPOLU s 19,5 procenty. Na třetím místě by skončilo hnutí STAN se 13 procenty. Následují Piráti a SPD, kterým volební model přiznává shodně 9,5 procenta. Do sněmovny by se dostali ještě Motoristé sobě a hnutí Stačilo! se 6 procenty.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS