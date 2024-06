Migrace se zastavit nedá a to ani silou, řekl v debatě volebních lídrů Pirát

Jedním z témat, jemuž se debata věnovala, byla nelegální migrace do Evropy,

„Migrace se úplně zastavit nedá a to ani silou,“ řekl lídr kandidátky Pirátů Marcel Kolaja. Migraci lze podle něj brzdit preventivně, poskytovat humanitární pomoc a bojovat proti ruské propagandě ve zdrojových zemí migrace, aby odtud neodcházeli s falešnými představami o Evropě, a lze podle něj také. bojovat proti pašerákům.

„Musím podpořit pana Kolaja v tom, co řekl,“ přitakal lídr kandidátky SOCDEM, exministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Evropská unie si podle něj musí vybírat, koho na své území pustí, protože potřebuje pracovní sílu.

„Evropa nesmí být úžasné místo pro život, kde se dá žít na sociálních dávkách,“ prohlásila komunistická europoslankyně a jednička kandidátky STAČILO! Kateřina Konečná, která se tak trochu překvapivě postavila proti štědrým sociálním dávkám. Azylová centra musí být podle ní ve třetích zemích mimo Evropu.

„Jediná hranice, která se nehlídá, je námořní, musí se hlídat. Je třeba, aby státy na vnější námořní hranici, tu hranici hlídaly, prohlásil lídr kandidátky SPD a Trikolory Petr Mach a i on podpořil azylová centra na severu Afriky

„Problém Evropy je, že vůbec neumí ten proces řídit,“ míní lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra. Evropská unie podle něj musí umět zastavit ty, kteří se nedokáží a neumějí integrovat. „Nechci , aby tady začaly vítězit hnědé politické strany,“ varoval před tím, když to Evropa nezvládne. „Koho nechtějí Australani, tak nemá šanci, to se musí Evropa naučit,“ prohlásil Vondra.

Dvojka kandidátky ANO Jaroslav Bžoch, který v debatě nahradil jedničku Kláru Dostálovou, kritizoval migrační pakt Evropská unie. „To je akorát reakce na to, že některé státy už mají plno. Nejde jen o tu ochranu hranic, my musíme být mnohem přísnější,“ prohlásil Bžoch. „Máme tlačit na státy, které považujeme za bezpečné. Není možné posílat stále další rozvojovou pomoc a oni nám sem budou posílat migranty, uvedl zástupce ANO v diskusi.

Machovi i Vondrovi, kteří nejvíc kritizovali, že v uzčitých čtvrtích některých evropských měst není příliš bezpečnost kvůli kriminalitě migrantů, oponovala jedničká kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu Danuše Nerudová.

„Jak to víte, že je migrant a priori nebezpečný?“ řekla Nerudová a hovořila o matkách, které přicházejí do Evropy jako migrantky s malými dětmi.

Říkat, že se musí Putin stáhnout do Ruska, je nerealistické, tvrdil Mach

V jiné části debaty se veřejnoprávní rozhlas věnoval ruské válce na Ukrajině

„Všichni si přejeme mír, ale aby to byl mír skutečný,“ řekl lídr kandidátky SPOLU Alexandr Vondra „Je v našem zájmu, aby agresor nezvítězil v tom konfliktu,“ dodal Vondra.

„Když říkáme, že chceme mír, ale musí se stáhnout Putin do Ruska, je to sice hezky řečeno, ale není to realistické,“ oponoval mu v diskusi zástupce SPD a Trikolory Petr Mach.

„Máme podporovat obranný průmysl, to není výroba tanků,“ řekla jednička kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu Danuše Nerudová.

„Prosím vás, netahejme ty Ukrajince za nos,“ prohlásil lídr kandidátky SOCDEM, exministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek. Mluvil o tom, že převaha Rusů na bojišti, pokud jde o munici, je desetinásobná. „Vždyť my jim téměř nepomáháme,“ tvrdil Zaorálek.

„Je třeba v pomoci Ukrajině přidat,“ řekl Pirát Marcel Kolaja.

Zaorálek, Konečná i Bžoch označili za skandální obsazení poslední debaty v ČT

Zaorálek označil v debatě Českého rozhlasu za skandální obsazení poslední debaty v České televizi, kam zamířili zástupci stran ve Sněmovně a za koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tak byli v diskusi tři zástupci této koalice.

Zaorálka podpořili i jednička kandidátky STAČILO!, komunistická europoslankyně Kateřina Konečná a dvojka kandidátky ANO Jaroslav Bžoch, který v diskusi Českého rozhlasu nahradil jedničku Kláru Dostálovou.

„Taky mě mrzí, že tam koalice SPOLU měla tři zástupce,“ řekl i lídr kandidátky Pirátů Kolaja.

Přísaha a Motoristé sobě, jejíž lídr Filip Turek byl také pozván, jeho účast na poslední chvíli zrušila.

V Česku mohou voliči přijít volit v pátek 7. června a v sobotu 8. června. Vyberou na pět let nových 21 českých europoslanců, celkem jich v Evropském parlamentu zasedne 720.

Do europarlamentu letos v České republice kandiduje celkem třicet koalic, stran a hnutí.

Výsledky eurovoleb budou zveřejněny až v neděli 9. června ve 23:00, s jejich zveřejněním se musí čekat až do uzavření poslední volební místnosti v celé Evropské unii.