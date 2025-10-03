Změňme ústavu, vyzývá v debatě Sterzik. Chce autoritativní režim, varuje Výborný

Debata začala hodnocením dvou duelů mezi šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem a premiérem a lídrem koalice SPOLU Petrem Fialou. „Byla jsem velmi příjemně překvapená, že Andrej Babiš byl klidný, s přehledem válcoval svého oponenta,“ zhodnotila debaty na CNN Prima News a TV Nova Alena Schillerová.
Ministr zemědělství Marek Výborný byl ale opačného názoru. „Andreje Babiše všichni známe a on nikdy nebyl schopen předkládat jasná fakta,“ řekl. Naopak ocenil výkon premiéra Fialy. Ten byl vítězem debat také podle ministra vnitra Víta Rakušana.
Politici odpovídali také na otázku, s kým z přítomných by šli na pivo. Alena Schillerová uvedla, že by nejraději šla na víno se svou rodinou nebo s přáteli. Kandidát Motoristů Boris Šťastný ji pak ale zaskočil, když řekl, že by s ní na víno šel také. Schillerová mu na to odvětila, že by s ním nešla, jelikož se neznají.
„Voláme po změně Ústavy. Chceme akceschopnější a silnější vládu. Navrhujeme větší odpovědnost politiků, prvky přímé demokracie a vytvořit tak prezidentský systém,“ odpověděl Sterzik na otázku, zda požaduje změnu režimu. Výborný upozornil, že Stačilo! chce autoritativní režim.
Podle Rakušana z hnutí STAN je změna Ústavy nehoráznost. „Naše Ústavy byla napsána velmi kvalitně a všechny extremisty trápí, protože je v ní pojistka, která nám zaručuje třeba Senát,“ dodal.
Okamura zopakoval, že SPD chce prosadit zákon o referendu a přímou volbu a odvolatelnost politiků.
Muniční iniciativa je netransparentní, řekla Schillerová
Současné vládní strany včetně opozičních Pirátů ocenili českou muniční iniciativu, kterou označili za prestižní a strategicky důležitý projekt. Další lídři opozičních stran se k ní staví kriticky. Podle Aleny Schillerové jde o netransparentní projekt, který by si zasloužil audit. Dodala, že by ji mělo organizovat NATO.
S tím nesouhlasil Hřib. Podřadit muniční iniciativu pod Severoatlantickou alianci je podle něj nesmysl. Dodal, že projekt je zásadní pro doplnění obranyschopnosti Ukrajiny, která od roku 2022 čelí agresi ze strany Ruska.
Na transparentnost iniciativy upozornil také Šťastný. Okamura uvedl, že hnutí SPD chce ukončit jakékoliv financování Ukrajiny. Na otázku, zda jsou tři procenta HDP na obranu do roku 2030 málo, odpověděl, že SPD chce dávat peníze prioritně na snižování cen energií, na dostupnější bydlení či na důchody.
Zastropovat ceny nechceme, shodli se lídři
Jedním z témat bylo možné zavedení a ponechání stropu na cenu základních potravin podobně, jako to udělalo Maďarsko. Podle Schillerové by ale takový krok měl být výjimečným opatřením ve výjimečné době. „To, že tu došlo k inflaci, že extrémně narostly energie, se projevilo zejména v ceně potravin,“ řekla.
Zastropování cen potravin odmítl také Výborný, a to i ve výjimečné době. Proti je také šéf SPD Tomio Okamura, který ale stejně jako Daniel Sterzik ze Stačilo! chce nulovou DPH na základní potraviny. „Je to úplná hloupost, vydělají na tom vždycky velké řetězce, které si to od zákazníků vyberou jinde,“ řekl Rakušan.
Stačilo! se podle Sterzika chce zaměřit na nekalé obchodní praktiky. „Jestliže potraviny, které jsou kvalitnější, jsou v Německu levnější než u nás, je potřeba s tím něco udělat,“ řekl.
Podle Výborného je potřeba zefektivnit činnost antimonopolního úřadu. Důležitý je podle něj dozor nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže. „Stát musí kontrolovat kvalitu a bezpečnost potravin, je potřeba dohlédnout na dodržování obchodních praktik. Je potřeba postupovat bez kompromisu a tvrdě,“ řekl. Dodal, že ministr zemědělství neurčuje, kde a co mají lidé kupovat.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že Piráti připravili novelu antimonopolní činnosti. „Jsme připraveni to neprodleně po složení vlády předložit, aby se to schválilo,“ řekl. Úřad podle něj musí mít i data pro srovnání. Problém je podle něj i ve výrobě. „Pan Babiš a jemu podobní tu bohatnou z vysokých sen potravin,“ dodal Hřib.
Když odejdou Ukrajinci, uvolní se byty, řekl Okamura
Rakušan, Šťastný, Sterzik, Výborný i Hřib se shodli na tom, že by bylo potřeba omezit spekulativní nakupování investičních bytů. Podle Okamury a Schillerové však jde o nepřiměřený zásah státu, který krizi bydlení nevyřeší. Jako řešení navrhuje Okamura zrušení daně z nemovitosti, podle Schillerové má hnutí ANO připravené reformu stavebního zákona.
„Víte, proč jsou byty celkově drahé? Čeho je málo, to je drahé. Developeři říkají, že dnes se prodávají hlavně investiční byty, to je ta chyba, která se stala a která se prohloubila za této vlády,“ řekla Schillerová.
Podle Okamury by se uvolnilo několik tisíc bytů v Praze či v Brně, pokud by z Česka odešlo 400 tisíc Ukrajinců. Tím by podle něj také klesla cena nájmů. „Mladí lidé i další si nikdy nenašetří na vlastní bydlení,“ řekl Okamura. Podle Rakušana ale takovými výroky opět šíří strach.
Podle Výborného se pro vyřešení bytové krize musí stavět. „Každá velká stavební firma vám řekne, že se bez ukrajinských dělníků neobejde. Na pozice v zemědělství často přichází Ukrajinci. Zaplať pánbůh, že je tu máme,“ reagoval na Okamurova slova.
Shoda u privatizace nemocnic
Šťastný potvrdil svůj dřívější výrok, kdy tvrdil, že některé krajské nemocnice nebo menší nemocnice vlastněné kraji by mohly přejít do soukromých rukou. Je podle něj ale potřeba zachovat páteřní síť fakultních a krajských nemocnic. Se zachováním základní kostry krajských nemocnic souhlasil také Výborný či Rakušan.
Proti privatizaci nemocnic vystoupili také Hřib a Sterzik. „Jakmile je nemocnice privatizována, začne ořezávat náklady. Ukončuje úkony, které nejsou tak úplně výdělečné,“ řekl Sterzik. Takové zákroky pak dělají státní nemocnice, dodal.
„Zdravotnictví pro tuto vládu není priorita. Hospodaření zdravotních pojišťoven je v minusu, rezervy se snížily, jsou tam obrovské problémy. Nejsou pediatři, psychiatři a další specialisté,“ postěžovala si lídryně ANO Schillerová.
Debata Českého rozhlasu je pro lídry poslední možností přesvědčit voliče, aby jim dali svůj hlas. Tradičně končí minutu před 14. hodinou, kdy se po celém Česku otevřou volební místnosti.