Inflace je pod kontrolou, rostou reálné mzdy i ekonomika, řekl v debatě Kupka

Hnutí STAN vyslalo do debaty na CNN Prima News, kterou moderují Terezie Tománková a Petr Suchoň, svého místopředsedu a europoslance Jana Farského.
Opoziční hnutí SPD zastupuje předseda Tomio Okamura, který je i Kupkovým soupeřem ve středních Čechách. Hnutí Stačilo! šéfka komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná, která se utká o hlasy v Moravskoslezském kraji. Piráty předseda strany, náměstek pražského primátora a jednička kandidátky v hlavním městě Zdeněk Hřib a Motoristy sobě Matěj Gregor, který vede stranu do voleb v Moravskoslezském kraji.
Volby do Sněmovny by podle v pondělí zveřejněného volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 28 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21 procenty, která roste. ANO tak spadlo poprvé pod 30 procent a jeho náskok se ztenčil.
Třetí SPD by mělo 13,8 procent, STAN by dostal 12,2 procenta. Do Sněmovny by se dostali i Piráti s 9,8 procenty a těsně také Motoristé sobě s 5,6 procenty a Stačilo! s 5,5 procenty.