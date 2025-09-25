Inflace je pod kontrolou, rostou reálné mzdy i ekonomika, řekl v debatě Kupka

  21:02aktualizováno  21:24
O důchodech, Green Dealu či výdajích na obranu budou v předvolební debatě CNN Prima News diskutovat zástupci sedmi stran a hnutí kandidujících do Sněmovny. Hnutí ANO zastupuje Karel Havlíček, místopředseda Sněmovny a lídr kandidátky v Praze, trojkoalici SPOLU ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka, který vede kandidátku ve Středočeském kraji.
Zleva nahoře: Karel Havlíček /ANO/, 1. místo na kandidátce v Praze Martin...

Zleva nahoře: Karel Havlíček /ANO/, 1. místo na kandidátce v Praze Martin Kupka /SPOLU/, 1. místo na kandidátce ve Středočeském kraji Jan Farský /STAN/, místopředseda hnutí Tomio Okamura /SPD/ 1. místo na kandidátce ve Středočeském kraji Zleva dole: Zdeněk Hřib /Piráti/1. místo na kandidátce v Praze Kateřina Konečná /Stačilo!/, 1. místo na kandidátce v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor /Motoristé sobě/, 1. místo na kandidátce v Moravskoslezském kraji | foto: koláž iDNES.cz

Karel Havlíček vystoupil na předvolební kampani Hnutí ANO na Zelném trhu v...
Hosty předvolebního Rozstřelu jsou Karel Havlíček (ANO) a Martin Kupka (ODS) na...
Jan Farský (STAN)
Mítink SPD a Tomia Okamury na náměstí Republiky v Plzni. (17. září 2025)
8 fotografií

Hnutí STAN vyslalo do debaty na CNN Prima News, kterou moderují Terezie Tománková a Petr Suchoň, svého místopředsedu a europoslance Jana Farského.

Opoziční hnutí SPD zastupuje předseda Tomio Okamura, který je i Kupkovým soupeřem ve středních Čechách. Hnutí Stačilo! šéfka komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná, která se utká o hlasy v Moravskoslezském kraji. Piráty předseda strany, náměstek pražského primátora a jednička kandidátky v hlavním městě Zdeněk Hřib a Motoristy sobě Matěj Gregor, který vede stranu do voleb v Moravskoslezském kraji.

Volby do Sněmovny by podle v pondělí zveřejněného volebního modelu společnosti STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 28 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21 procenty, která roste. ANO tak spadlo poprvé pod 30 procent a jeho náskok se ztenčil.

Třetí SPD by mělo 13,8 procent, STAN by dostal 12,2 procenta. Do Sněmovny by se dostali i Piráti s 9,8 procenty a těsně také Motoristé sobě s 5,6 procenty a Stačilo! s 5,5 procenty.

