Muž rozdělával gril s pomocí chemikálie, čtyři popálení lidé jsou v nemocnici

Událost se stala před sobotní půl druhou ráno. Policisté původně uvedli, že na místě vybuchla tlaková lahev od ohřívače vzduchu, odpoledne pak průběh událostí upřesnili.
„Podle dosud zjištěných skutečností měl jeden z hostů za pomoci hořlavé chemikálie rozdělávat oheň ve větším venkovním grilu, který se nacházel na místě. Následně došlo k výbuchu,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Výbuch lahve s chemikálií zranil čtyři lidi. Na místo dorazilo několik pozemních záchranářských posádek i vrtulník letecké záchranné služby z letiště v Líních. Zranění měli různé stupně popálení.
„Nezletilou osobu a ženu středního věku přepravili záchranáři na specializované popáleninové pracoviště v pražské vinohradské nemocnici, dva muže převezli do klatovské nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Andrea Divišová.
Ostrov Santos je poblíž městského centra, omývá jej řeka Otava a Mlýnský potok. Bývá dějištěm kulturních akcí. V pátek večer se tam podle jeho webu konala hudební retroparty.