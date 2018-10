Suverén Čunek. Můj úspěch? Říkám, co si myslím, ale bez KDU-ČSL by se mi dařilo víc, míní

VSETÍN/PRAHA Ze sedmadvaceti volebních obvodů je zatím pouze jediný, v němž se o vyslanci do horní komory parlamentu rozhodlo už v prvním kole. Na Vsetínsku. Jiří Čunek (KDU-ČSL) tam s přehledem obhájil svou senátorskou sesli, posbíral přes 51 procent hlasů. V celé zemi nemá pohledem senátních voleb sobě rovného. V Senátu tak setrvá minimálně dalších šest let.

„Jsem přesvědčen, že jsem uspěl proto, že hodně pracuji a rád dosahuji výsledků. To není málo. Lidé mě někde vidí sedm dní v týdnu. Zároveň se hodně snažím, abych svou práci dělal poctivě, což se ne vždy úplně nosí,“ vysvětluje pro Lidovky.cz recept ke svému triumfu Čunek. Pak přidá postřeh, jenž mu v očích voličů přidává dost možná nejvíce sympatií. „Vždycky za všech okolností říkám, co si myslím.“

Pro KDU-ČSL je už třetí volební období po sobě jistotou, že díky němu bude mít strana na Vsetínsku svého muže v Senátu. Slouží tam od roku 2006. Čunek si uvědomuje, že v jeho případě ze vzájemného soužití těží především partaj. „KDU-ČSL se vždy motá kolem pěti procent, ale já potřebuji 50 procent. Upřímně řečeno jsem přesvědčen, že kdybych byl nezávislý, byl bych na tom lépe,“ podotkl však s tím, že straně pomáhá rád.

Dalších šest let v Senátu svou aktivitu hodlá proměnit v sadu zákonů, které u občanů posílí pocit spravedlnosti. V této kategorii podle něj stát ne vždy obstojí. „Například když se vykupují pozemky, stát dá někomu nějakou částku. A někdo díky tomu, že kveruluje a soudí se, dostane 50krát víc. To se u nás na Vsetínsku stalo. To jsou věci, které by se neměly dít,“ míní Čunek.

‚Kandidaturu na předsedu nevylučuji‘

„Další věc, která souvisí se spravedlností, je zákon o insolvenčním řízení. Nechci, aby se v tom nadále dělaly zrůdnosti jako dosud. Tedy že si z tohoto oboru dělají někteří konkurzní správci dojnou krávu, a lidé, kteří jsou věřitelé, trpí,“ je přesvědčený znovuzvolený senátor. V ostatních ohledech se podle něj v Česku žije velmi dobře, ale spokojenost tu prý sráží onen pocit nespravedlnosti.

Suverénní úspěch by napovídal, že by si mohl znovu říct o pozici prvního muže KDU-ČSL. Loni v květnu padl v souboji o předsednickou funkci se stávajícím šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem. Využije aktuální vítězství k další kandidatuře? „Až to přijde, tak to přijde. Určitě to nevylučuji, ale v tuto chvíli o tom nepřemýšlím,“ říká Čunek, který se vedle senátorského řemesla věnuje i regionální politice. Je hejtmanem Zlínského kraje.

Čunkův sukces zčásti ladí s tím, jak se daří ve volbách celé jeho mateřské partaji. Za KDU-ČSL mají nakročeno do druhého kola voleb další tři kandidáti. Především však lidovci bodují v komunálních volbách, mimořádně silní jsou v obcích jižních a východních Čech. Suverénně si pak počínají v obcích a městech Moravy. „Především je vidět, že KDU-ČSL musí vždy nabízet dobré lidi, nemůže nabízet jenom značku,“ říká k tomu Čunek.