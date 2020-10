Svatby mají do neděle výjimku, svatebčané s kapelou mohou slavit až do půlnoci

Praha Svatby mají z některých současných opatření výjimku. Tento víkend, tedy od pátku do neděle, nemusejí s oslavou končit současně se zavírací dobou restaurací, která je stanovena na 20:00. Slavit mohou až do půlnoci. Nemusejí se vzdát ani kapely se zpěvákem. V pátek na to upozornila zakladatelka a manažerka svatební agentury Wedding Design Markéta Fryčová.

V České republice od pondělí platí nouzový stav a s ním je omezen i počet účastníků hromadných akcí uvnitř na deset, venku na 20. Na svatby se ale omezení nevztahuje. Pokud se sňatek bude konat v restauračních prostorech, řídí se počet účastníků počtem míst k sezení. Bez přijetí opatření by nemocnice do dvou týdnů mohly být na hranici kapacity, říká Prymula V jiných prostorách by podle Fryčové měl být limit 100 lidí. Sama se ale raději jistí stejným počtem židlí a účastníků, řekla. Toto by mělo podle čtvrtečních usnesení vlády platit do neděle. V opatřeních ale není uveden další týden. Následně je jasné, že od 19. října bude počet účastníků svateb omezen na 14 dní na 30 lidí. Stále ale bude možné slavit do půlnoci. Informaci o chybějícím údaji se zjišťují na ministerstvu zdravotnictví.

Vláda dále zakázala koncerty a další představení, na kterých se převážně zpívá. I tady platí podle Fryčové pro sňatky výjimka. „Volali jsme na informační linku 1221 hygienické služby. Řekli nám, že kapela na svatbách může být a může i zpívat,“ uvedla. Vláda tvrdě zpřísňuje opatření. Zavřít musí ZOO, bazény či posilovny, zastaví se i kulturní akce Současná situace je podle Fryčové velmi složitá. „Vše se nám mění pod rukama ze dne na den. Snažíme se predikovat, připravovat různé scénáře, ale vše předvídat nelze. Celou svou práci nyní stavíme na tom, že doufáme,“ řekla. Dodavatelé si podle ní po čtvrteční tiskové konferenci vlády nebyli jistí, zda budou svatebčany muset od pátku odvážet ve 22:00 nebo 20:00. Resorty tápají, zda například na následující víkend mohou svatby potvrdit, nebo je mají zrušit, dodala.