Svátky 2026 a otevírací doba obchodů
V roce 2026 nás čeká šest prodloužených víkendů. Kromě tradičního prodlouženého víkendu během Velikonoc nás čeká volno v pátek 1. a 8. května. Na pondělí pak vychází svátek 6. července i 28. září.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Během některých svátků musí obchodníci zavřít, protože jim to nařizuje Zákon o prodejní době v maloobchodě, který se týká obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů.
Velikonoce 2026
Státní svátky 2026
1. 1. Den obnovy samostatného českého státu (čtvrtek)
8. 5. Den vítězství (pátek)
5. 7. Den slovanských věrozvěstů (neděle)
6. 7. Den upálení mistra Jana Husa (pondělí)
28. 9. Den české státnosti (pondělí)
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu (středa)
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii (úterý)
Velikonoční svátky přinesou prodloužený víkend na začátku dubna. Velký pátek připadá na 3. dubna. Školáci mají velikonoční prázdniny už od čtvrtka 2. dubna. Volno je i na Velikonoční pondělí 6. dubna.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození a plodnosti. Nemají pevně stanovené datum.
Vánoce 2026
Štědrý den v roce 2026 připadne na čtvrtek a 1. svátek vánoční na pátek. Vánoční prázdniny začnou už ve středu 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 2027.
V Česku slavíme i 14 významných dnů, ale ty jsou pracovní.