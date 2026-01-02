Svátky a dny volna v roce 2026. Čeká nás šest prodloužených víkendů

Tereza Hrabinová
  6:00
Česká republika má sedm státních svátků, které připomínají zásadní momenty našich dějin. Zákon zároveň určuje i další dny pracovního klidu a významné dny. Nabízíme přehled svátků a volna v roce 2026, včetně termínů Velikonoc a Vánoc i informací o otevírací době velkých obchodů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Filip Weber

Svátky 2026 a otevírací doba obchodů

V roce 2026 nás čeká šest prodloužených víkendů. Kromě tradičního prodlouženého víkendu během Velikonoc nás čeká volno v pátek 1. a 8. května. Na pondělí pak vychází svátek 6. července i 28. září.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Během některých svátků musí obchodníci zavřít, protože jim to nařizuje Zákon o prodejní době v maloobchodě, který se týká obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů.

Velikonoce 2026

Státní svátky 2026

1. 1. Den obnovy samostatného českého státu (čtvrtek)

8. 5. Den vítězství (pátek)

5. 7. Den slovanských věrozvěstů (neděle)

6. 7. Den upálení mistra Jana Husa (pondělí)

28. 9. Den české státnosti (pondělí)

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu (středa)

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii (úterý)

Velikonoční svátky přinesou prodloužený víkend na začátku dubna. Velký pátek připadá na 3. dubna. Školáci mají velikonoční prázdniny už od čtvrtka 2. dubna. Volno je i na Velikonoční pondělí 6. dubna.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození a plodnosti. Nemají pevně stanovené datum.

Vánoce 2026

Štědrý den v roce 2026 připadne na čtvrtek a 1. svátek vánoční na pátek. Vánoční prázdniny začnou už ve středu 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 2027.

V Česku slavíme i 14 významných dnů, ale ty jsou pracovní.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Svátky a dny volna v roce 2026. Čeká nás šest prodloužených víkendů

Před Staroměstským orlojem

Měsíc téměř zmizí ve stínu Země. Připravte se na zatmění Měsíce v srpnu 2026

Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo...

Analýza

Anarchistické městečko Huljajpole v ruských rukou. Situace na jižní frontě nevěští konec bojů

Premium
Pomník anarchisty a revolucionáře Nestora Machna v Huljajpoli (24. května 2025)...

Loď zadržená kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel, tvrdí Finsko

Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního...

Kreml tvrdí, že dešifroval ukrajinský dron mířící na Putinovu rezidenci, důkazy předal USA

Rusové ukazují sestřelený dron jako důkaz útoku na Putinovu rezidenci

Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč před promítáním snímku...

Poslední slovo

Den obnovy samostatného českého státu

Karel Oliva

Komentář

Hlavní prioritou má být naše obranyschopnost. Bez jejího zajištění nemusí být nic

Premium
Dva vojáci musí rychle vzít raněného za uniformu a odtáhnout ho do bezpečí,...

Po stopách nulté světové války. Nová kniha popisuje první velký celosvětový konflikt

Sedmiletá válka.

Ve švýcarském středisku vyhořel bar. Zemřely desítky lidí, sto zraněných

Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (1....

Pronájem rodinného domu 50 m2, Dobrá Voda u Českých Budějovic
Pronájem rodinného domu 50 m2, Dobrá Voda u Českých Budějovic

Na Vyhlídce, Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice
10 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 101 543 nemovitostí

Politologové o projevech: Pavel osvěžující, Babiš státnický, Okamura skandální

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.