Kteří svědci se čekají u soudu? A dorazí i Babiš? Otázky a odpovědi k soudu v kauze Čapí hnízdo

K podání trestního oznámení došlo v roce 2015, někdejší premiér je obviněný od 9. října 2017. Od tohoto data byl Babiš dvakrát vydán sněmovnou k trestnímu stíhání – v lednu 2018 a v březnu letošního roku.

Obžaloba tvrdí, že Babiš „zajistil svým vlivem a činností vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu areálu“ u Olbramovic na Benešovsku.

Původně bylo v kauze obviněných lidí jedenáct, a to včetně členů Babišovy rodiny. Žalobce Jaroslav Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných, nicméně koncem roku 2019 tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodnutí o zastavení stíhání zrušil a vrátil spis k dopracování.

Šaroch letos v březnu znovu obžaloval Babiše a Nagyovou.

Lidovky.cz přinášejí otázky a odpovědi, které se vážou k soudnímu líčení.

Kteří svědci se čekají u soudu? A dorazí i Babiš?

Program soudního líčení bude nabitý. Nejprve proběhne sdělení obžaloby a výslech hlavních aktérů, tedy Babiše a Nagyové; expremiér avizoval, že vystoupí s rozsáhlým projevem. V dalších dnech postupně předstoupí soudní znalci, v roli svědků pak Babišova rodina, možná včetně jeho syna Andreje mladšího, a další lidé, kteří dříve sami figurovali mezi obviněnými, tedy i poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO). Vypovídat má i poslanec Petr Bendl (ODS), který byl v době přidělení dotace (v roce 2008) středočeským hejtmanem. Vystoupit má i tehdejší šéf Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy Marek Kupsa, který dotaci schvaloval, a taktéž úřednice ROP.

Bude soud veřejný?

Veřejnost se na hlavní líčení může dostat na základě vstupenek. Ty se budou vydávat v každý jednací den před soudní síní. Kapacita je omezena na 80 míst. Pokud by byl zájem vyšší, zpřístupní se i balkon s dalšími 36 místy, což je maximální kapacita. Přednost dostanou ti nejrychlejší.

Vstupenky bude u dveří do síně kontrolovat justiční stráž. Předseda soudního senátu Jan Šott nepředpokládá, že by povolil živé vysílání. V minulosti byl právě tento soudce průkopníkem takového přístupu (v kauze bývalého šéfa Věcí veřejných Víta Bárty), nicméně za něj sklidil kritiku.

Jednání se uskuteční v největší síni soudu ve Spálené ulici. Tu díky jejímu vysokému stropu a balkonu mají v oblibě zejména filmaři: síň 101 si zahrála kupříkladu v seriálu Třicet případů majora Zemana či v seriálu Ulice.

Jaká je dle obžaloby právní kvalifikace činu?

Babiš je viněn z pomoci dotačnímu podvodu, Nagyová je pak tou, kdo podvod měl provést: čelí obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dle znění trestního zákoníku hrozí oběma až desetileté vězení, žalobce Šaroch ale podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra i Nagyovou tříletý podmíněný trest se zkušební lhůtou pěti let a peněžité tresty: pro Babiše ve výši deset milionů korun, pro Nagyovou půl milionu korun.

Jaké jsou okolnosti kauzy?

Podstata kauzy spočívá v tom, že Farma Čapí hnízdo, předtím ZZN AGRO Pelhřimov, patřila několik let až do prosince 2007 do holdingu Agrofert. Poté se firma přejmenovala a změnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Ty podle Babiše vlastnili jeho dvě dospělé děti, manželka a švagr. Podnik následně zažádal a posléze i získal evropskou dotaci v programu určeném pro malé a střední podniky. Po uplynutí několika let, které byly stanoveny dotační podmínkou, firma zanikla fúzí se společností IMOBA, již v té době skrze společnost SynBiol vlastnil Andrej Babiš. Obžaloba tvrdí, že ono vyčlenění mimo holding bylo čistě účelové a motivované snahou získat dotaci.

IMOBA v roce 2018 spornou dotaci v plné výši státu vrátila. Expremiér obvinění dlouhodobě odmítá a pokládá je za politicky motivovaná. Jak uvedl v roce 2016 v rámci mimořádné schůze sněmovny, svolané právě kvůli kauze Čapí hnízdo, peníze z evropských fondů by prý získal, i kdyby byl stoprocentním akcionářem on sám. Uvedl, že jelikož se projekt netýkal byznysu Agrofertu, nechtěl ho pod hlavičkou holdingu realizovat.

Babiš v roce 2017 ve snaze vyhovět zákonu o střetu zájmů vložil holding Agrofert, do nějž patří i vydavatel LN, do svěřenských fondů; v evidenci skutečných majitelů je ovšem stále zapsán jako nepřímý skutečný majitel.